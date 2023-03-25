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「台灣龍珠」基隆嶼4月1日開放登島！海水淡化成功不用再運水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海拔189.3公尺的「基隆島」燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。圖／蔡馥嚀提供
海拔189.3公尺的「基隆島」燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。圖／蔡馥嚀提供

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制，沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。近日「海水淡化處理系統」完成，島上用水可自給自足，靠漁船接駁運水的時代宣告結束。

市政府觀銷處指出，基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的「基隆島」燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

島上有很多台灣特有種植物，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的11個和基隆有關的故事吸引民眾探尋，還可以欣賞7個以基隆為名的植物。

基隆嶼面積約24公頃，狀如鯨魚，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼為基隆外海四個火山島嶼。從基隆，鄰近的北海岸，東北角海岸線上都可以看到外海最顯著的地標。

今年從4月1日起開放至10月31日，每日開放登島上午8時至下午5時，去年登島逾5萬人次。

島上用水以前都透過基隆區漁會協調漁船接駁運水，產發處長林鼎超說，今年「海水淡化處理系統」正式點交，基隆嶼的用水將會自給自足，符合節能減碳的潮流，也開啟基隆嶼觀逛的另一個賣點。

林鼎超表示，大部分的島嶼若要開放，「水」的供應是一個大難題，2年前產發處委託工業研究院建立海水淡化處理系統，供應民生用水，順利趕在開放前正式啟用。

海洋及農漁發展科長蔡馥嚀指出，基隆嶼每日登島人次以1200人為上限，以每人登島使用2.5公升，一天所需3000升計算，海淡系統2小時就可以產出一天所需的用水量，十分充裕。也免去舟車勞動的運補，和常常調度不到船的窘境。

林鼎超說，開放前踩點時晴空萬里，漫步島上格外愜意，不管是環島步道或登山步道都經過市府同仁嚴格把關，非常安全。

特別的是，島上有福德正神和觀音廟可參拜，祈求風調雨順，景點如南田上等兵殉職碑、隧道、用鵝卵石堆砌的碉堡、停機坪、基隆嶼8號、燈塔等都值得一遊。

基隆嶼不管環島步道或登山步道都經過市府嚴格把關，非常安全。圖／蔡馥嚀提供
基隆嶼不管環島步道或登山步道都經過市府嚴格把關，非常安全。圖／蔡馥嚀提供
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，疫情趨緩後，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。圖／基隆市政府提供
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，疫情趨緩後，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。圖／基隆市政府提供
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，疫情趨緩後，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。圖／蔡馥嚀提供
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，疫情趨緩後，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。圖／蔡馥嚀提供
市府在開放前，針對環島步道及登山步道嚴格把關，確保安全無虞。圖／蔡馥嚀提供
市府在開放前，針對環島步道及登山步道嚴格把關，確保安全無虞。圖／蔡馥嚀提供
基隆嶼「海水淡化處理系統」正式點交，基隆嶼的用水將會自給自足。圖／蔡馥嚀提供
基隆嶼「海水淡化處理系統」正式點交，基隆嶼的用水將會自給自足。圖／蔡馥嚀提供

基隆嶼 林鼎超 燈塔

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