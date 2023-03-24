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逛完綠博來泡冷泉 蘇澳冷泉公園推一券雙遊優惠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
鎮長李明哲（前排右）表示，蘇澳觀光能量與日俱增，希望各地遊客都能在蘇澳玩得盡興。記者陳敬丰／攝影
鎮長李明哲（前排右）表示，蘇澳觀光能量與日俱增，希望各地遊客都能在蘇澳玩得盡興。記者陳敬丰／攝影

蘇澳冷泉公園4月1日開幕，今年和綠色博覽會搭配，持門票可以免費泡冷泉，也有2條路線免費接駁專車。購買門票的民眾可以參加抽獎，獎品包含住宿券、湯屋券、立式划槳體驗等，綠博結束後鎮公所會在官網公布中獎名單。

蘇澳冷泉終年水溫22度左右，來自地表湧泉，清涼舒適，蘇澳冷泉公園整修後，1年最高可吸引將近8萬人購票入場，去年受到疫情影響，也有將近6萬人脫鞋入水。去年12月入冬後冷泉公園休園，今年4月1日即將在開。

鎮公所表示，今年開幕特別配合3月31日到5月14日在武荖坑的的綠色博覽會，到綠博遊玩的民眾可以持票根免費享受冷泉公園大眾池，周六日和清明連假上午8時到下午4時半，每1到1個半小時會有免費接駁專車，分別是經馬賽到各觀光工廠及博物館的紫線，和經蘇澳市區與南方澳的綠線。

鎮公所觀光所為了鼓勵民眾，購票進入大眾池或傳統湯屋的民眾可以獲得抽獎券1張，獎品包含煙波飯店蘇澳館住宿券、瓏山林湯屋券、SUP立式划槳體驗券等等，中獎名單和其他優惠資訊會公布在鎮公所官網，以及水水蘇澳臉書粉絲團。

鎮長李明哲表示，蘇澳近日多項工程竣工，如跨港大橋、南方澳一拍魚市場、豆腐岬帆船訓練基地等等，加上許多返鄉青年開設具有在地特色的店家，觀光能量與日俱增，於是將綠博與冷泉開幕結合，並動員地方產業，讓各地遊客都能在蘇澳玩得盡興。

蘇澳冷泉終年水溫22度左右，來自地表湧泉，清涼舒適。記者陳敬丰／攝影
蘇澳冷泉終年水溫22度左右，來自地表湧泉，清涼舒適。記者陳敬丰／攝影
蘇澳冷泉公園4月1日開幕，今年和綠色博覽會搭配，持門票可以免費泡冷泉。記者陳敬丰／攝影
蘇澳冷泉公園4月1日開幕，今年和綠色博覽會搭配，持門票可以免費泡冷泉。記者陳敬丰／攝影
蘇澳冷泉公園和綠色博覽會搭配，有2條路線免費接駁專車。記者陳敬丰／攝影
蘇澳冷泉公園和綠色博覽會搭配，有2條路線免費接駁專車。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 冷泉

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