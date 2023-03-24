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基隆首公告開放76處騎樓合法停機車 警估少開四成罰單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒有足夠停車空間，尤其市區騎樓違停相當嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府決定在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓使用，公告76處騎樓可合法停車，但未依規定方式停放仍會開單。

基隆市為早期發展城市，多數建築物於民國40、50年代即存在，又當時商業活動及住宅人口密集區域之建築物，規畫附設的停車空間相當有限，機車並無充足的停車空間予以容納，往往造成市民停車與執法糾紛，很多市區巷道及騎樓違停非常嚴重，警方開單也開到手軟。

市府規畫「基隆騎樓GO好停」專案，在兼顧市民行走權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓的使用，讓騎樓開放可以合法停車。

市府發言人余治明說，這次專案透過跨局處專案小組組成，由市長謝國樑主持並責成府內局處首長集思廣益，收集台南等縣市執行相關案例後，22日已依法公告騎樓開放合法停車，在不影響市民行走權利規範下，以友善城市為基礎適度開放騎樓停車，減少市民停車、通行及市府執法上的對立，詳細路段可上市府交通處網站https://www.klcg.gov.tw/tw/tourism/查詢

交通處長王圳宏表示，本次騎樓開放合法停放機車公告，是依據道路交通管理處罰條例第90-3條第1項規定，在圓環、人行、交岔路口10公尺內，主管機關在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則，有條件規範機車停放方式。

王圳宏說，但因騎樓屬私人產權，如有同意可畫停車格，如未畫格位，只要在範圍內都可依規定合法停車。

警察局長張樹德表示，停放時要求停放後，通行應保持1.3公尺以上人行空間、以一列為限、停車方向應垂直於道路，確保民眾行的權益。違者仍會開違規停車，可處600到1200元，估計可減少四成左右的罰單

張樹德並說，如果公告範圍內騎樓可停車，但遭商家設置路障不讓停車，如如固定式可直接要求移除、開單，如如固定式則報請市府拆除。

工務處長陳耀川說，騎樓試辦開放機車停車路段，第一波公告全市共76處，包含仁愛區15處、中正區28處、信義區10處、七堵區5處、暖暖區5處、安樂區8處及中山區5處，開放停車路段市府也將持續滾動式修正檢討，逐步調整。

基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境，圖為正確停車方式。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境，圖為正確停車方式。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影
基隆首公告開放76處騎樓可合法停機車，解決停車困境。記者游明煌／攝影

基隆 違停 罰單

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