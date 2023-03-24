快訊

最新現蹤...出逃狒狒台66新屋交流道橋下露臉 仍沒抓到

斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敦睦艦隊停泊蘇澳港 睽違3年民眾近距離親睹軍艦

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
敦睦遠航訓練是海軍官校4年級生畢業前的遠洋航行實習訓練，培養軍官遠航能力也敦睦邦交。記者陳敬丰／攝影
敦睦遠航訓練是海軍官校4年級生畢業前的遠洋航行實習訓練，培養軍官遠航能力也敦睦邦交。記者陳敬丰／攝影

海軍敦睦遠航訓練支隊睽違3年重新來到宜蘭，今明2天停泊蘇澳港，開放民眾到港參觀，今早9時舉行歡迎儀式，邀請縣長林姿妙等人登磐石軍艦文宣館，介紹國軍現役武器裝備。有民眾遠自苗栗前來，一家三口昨天夜宿宜蘭，今早親眼看到軍艦，「很難得」。

宜蘭縣長林姿妙說，「有國才有家」，國軍為民主奮鬥，保護宜蘭人民的生活，代表縣民感謝敦睦艦隊這次來到宜蘭。

敦睦遠航訓練是海軍官校4年級生畢業前的遠洋航行實習訓練，培養軍官遠航能力也敦睦邦交，過去繞航台海後會遠赴南太平洋、中南美、非洲等邦交國訪問，109年航行過程中，從帛琉返回左營時艦內感染新冠疫情，110、111年都未出航，今年是後疫情時代的重新啟航。

海軍官校四年級生曾子昂擔任本次遠航的鼓號樂隊長，他說海軍到訪世界各處，能夠培養更開闊的視野，這次很榮幸擔任隊長，要用表演宣揚海軍的活力，敦睦邦交；從苗栗過來的蘇先生說，在Line群組看到消息，孩子想看軍艦，自己也頗有興趣，就帶著老婆小孩過來了，前2年無緣看到軍艦，今年要把握難得機會。

敦睦艦隊3月9日開始陸續停靠高雄、安平、馬公、台中、基隆，今明2天上午9時到下午3時開放參觀，明天下午2時還有1場鼓號樂隊、儀隊與拳隊表演。離開宜蘭後，3月26、27日停靠最後一站花蓮。據了解，艦隊環島結束後也會繼續遠航，具體行程與拜訪國家未知，軍方表示環島任務完成後才會商討接下來的行動。

海軍官校學生鼓號樂隊表演。記者陳敬丰／攝影
海軍官校學生鼓號樂隊表演。記者陳敬丰／攝影
海軍官校四年級生曾子昂說，海軍到訪世界各處，能夠培養更開闊的視野。記者陳敬丰／攝影
海軍官校四年級生曾子昂說，海軍到訪世界各處，能夠培養更開闊的視野。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（前排左三）、議長張勝德（前排左二）在將官陪同下參觀盤石艦上的文宣館。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（前排左三）、議長張勝德（前排左二）在將官陪同下參觀盤石艦上的文宣館。記者陳敬丰／攝影
敦睦艦隊今明兩天停泊蘇澳港，開放民眾登艦參觀。記者陳敬丰／攝影
敦睦艦隊今明兩天停泊蘇澳港，開放民眾登艦參觀。記者陳敬丰／攝影
來自苗栗的蘇先生一家，把握難得機會到宜蘭親睹軍艦。記者陳敬丰／攝影
來自苗栗的蘇先生一家，把握難得機會到宜蘭親睹軍艦。記者陳敬丰／攝影

海軍 軍艦 敦睦艦隊 國軍

延伸閱讀

宜蘭兒童節禮物每人100塊 光復國小招標加碼150元禮券

疑證人證述前後不一 林姿妙方聲請調閱走廊監視器畫面

影／財產來源不明與洗錢罪開庭 林姿妙喊冤：銀行進出都正常

林姿妙批不當取供黃國昌嗆聲 廉政署回應了

相關新聞

富里鄉長二度就職仍等嘸人將補選 地方勸進江東成鬆口

花蓮富里鄉長當選人張容榕不就職，鄉公所今天再度舉辦就職典禮，仍然「等嘸人」，將於3個月內辦理補選。地方勸進代理鄉長江東成...

基隆首公告開放76處騎樓合法停機車 警估少開四成罰單

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒有足夠停車空間，尤其市區騎樓違停相當嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府決定在兼顧通...

敦睦艦隊停泊蘇澳港 睽違3年民眾近距離親睹軍艦

海軍敦睦遠航訓練支隊睽違3年重新來到宜蘭，今明2天停泊蘇澳港，開放民眾到港參觀，今早9時舉行歡迎儀式，邀請縣長林姿妙等人...

星空電影「寵物當家2」+美食市集 台東兒童節活動開跑

台東縣政府慶祝兒童節，4月8日及29日，分別在台東市及關山鎮舉辦親子星空電影院及美食市集，放映強檔動畫「寵物當家2」、「...

紓解安樂區國道通勤大排長龍 基隆巿府接駁車今增5站載客

由於國道客運9026因司機短缺脫班嚴重，基隆安樂區通勤民眾每天大排長龍，市府昨天起開辦免費接駁公車，分散人潮到八堵火車站...

基隆市區重要節點31號橋面路平 天候不佳延至30日起1周

基隆市府原訂3月23至26日進行「成功一路、安樂路一段路口及31號橋」路面改善，受天候影響，順延至3月30日至4月2日，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦