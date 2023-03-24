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敦睦艦隊停泊蘇澳港 睽違3年民眾近距離親睹軍艦
海軍敦睦遠航訓練支隊睽違3年重新來到宜蘭，今明2天停泊蘇澳港，開放民眾到港參觀，今早9時舉行歡迎儀式，邀請縣長林姿妙等人登磐石軍艦文宣館，介紹國軍現役武器裝備。有民眾遠自苗栗前來，一家三口昨天夜宿宜蘭，今早親眼看到軍艦，「很難得」。
宜蘭縣長林姿妙說，「有國才有家」，國軍為民主奮鬥，保護宜蘭人民的生活，代表縣民感謝敦睦艦隊這次來到宜蘭。
敦睦遠航訓練是海軍官校4年級生畢業前的遠洋航行實習訓練，培養軍官遠航能力也敦睦邦交，過去繞航台海後會遠赴南太平洋、中南美、非洲等邦交國訪問，109年航行過程中，從帛琉返回左營時艦內感染新冠疫情，110、111年都未出航，今年是後疫情時代的重新啟航。
海軍官校四年級生曾子昂擔任本次遠航的鼓號樂隊長，他說海軍到訪世界各處，能夠培養更開闊的視野，這次很榮幸擔任隊長，要用表演宣揚海軍的活力，敦睦邦交；從苗栗過來的蘇先生說，在Line群組看到消息，孩子想看軍艦，自己也頗有興趣，就帶著老婆小孩過來了，前2年無緣看到軍艦，今年要把握難得機會。
敦睦艦隊3月9日開始陸續停靠高雄、安平、馬公、台中、基隆，今明2天上午9時到下午3時開放參觀，明天下午2時還有1場鼓號樂隊、儀隊與拳隊表演。離開宜蘭後，3月26、27日停靠最後一站花蓮。據了解，艦隊環島結束後也會繼續遠航，具體行程與拜訪國家未知，軍方表示環島任務完成後才會商討接下來的行動。
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