星空電影「寵物當家2」+美食市集 台東兒童節活動開跑

台東縣政府慶祝兒童節，4月8日及29日，分別在台東市及關山鎮舉辦親子星空電影院及美食市集，放映強檔動畫「寵物當家2」、「1/2的魔法」，當天前300名親子參加闖關活動，可獲爆米花及飲料。

台東縣政府秘書長盧協昌、社會處長陳淑蘭等人，今天共同宣布台東兒童節、婦幼活動熱鬧開跑，盧協昌更以自身經驗，說明台東婦幼政策不只鼓勵生育、讓台東人將孩子留台東報戶口，更要以完善婦幼照顧，讓台東成為最幸福、最適合居住城市。

盧協昌說，他的孩子在新北工作，前兩年懷孕生子前詢問，「新北生育補助2萬元、台東僅1萬，是不是直接留新北報戶口就好？」這讓他深深體會，縣府應該想辦法讓台東孩子留下來、在台東報戶口。

盧協昌說，在縣長指示下、台東將生育補助提高到3萬元，第二胎以上3萬6000元，而且各局處都推出多項婦幼福利政策，包括育兒津貼、公私託收費一致....，台東縣不是要跟別人拚，最重要的是「要留下台東的孩子」，並透過政策、活動，讓住台東親子都感受到幸福。