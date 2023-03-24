富里鄉長二度就職仍等嘸人將補選 地方勸進江東成鬆口

花蓮富里鄉長當選人張容榕不就職，鄉公所今天再度舉辦就職典禮，仍然「等嘸人」，將於3個月內辦理補選。地方勸進代理鄉長江東成投入補選，還拉布條大喊「江東成留下來」，讓他鬆口說「鄉親需要我會全力以赴」；另外，前鄉長陳榮聰是否投入補選，還在思考。

政治素人的張容榕去年獲得富里鄉農會系統大力支持參選，雖然半途宣布退選，仍然打敗陳榮聰當選。但她鐵了心不就職，鄉公所依宣誓條例第8條規定，通知今天二度就職，仍現場唱名3次都未到。

主持監交的縣府民政處長明良臻說，依規定視同缺額，將依照地方制度法第82條，函請縣選委會3個月完成補選。

富里鄉長懸缺後，縣府指派民政處前處長江東成於今年1月3日代理，雖才2個多月，但江親力親為，廣受地方肯定，大力勸進他投入補選。

今天就職典禮結束確定要補選，鄉代會主席葉家鴻、富里鄉農會總幹事張素華、部落頭目、村長多人突然拉起布條高喊「江東成留下來、富里需要江東成」，眾人唱完「我愛富里」後，大喊「富里需要江東成」，送上鮮花，場面相當熱烈。

選舉時力挺張容榕的農會總幹事張素華說，張容榕不就職讓大家感到失望，仍感謝參選，帶給富里改變的機會，站在農會立場，支持所有年輕人為這塊土地努力、返鄉建設，是不變的初衷，且「只要願意為這塊土地努力、把戶口遷到富里來，都是富里人」。因江東成已將戶籍遷到富里，張素華此言似乎意有所指。

鄉代會主席葉家鴻當面懇託江留下來，就連張容榕後援會前會長姜守危都說，江東成認真造福鄉民，做好鄉長的工作，鄉內安定祥和，期盼江繼續帶領富里前進。

江東成原本一直不肯鬆口，僅表示雖然是代理職，他會全力來做，對於是否參與補選「一切順其自然」；會後見到鄉親拉布條勸進，他一臉訝異直說「怎麼有這個？我不知道」，但難抵鄉親熱情，鬆口表示「鄉親需要我，願意全力以赴」。

至於連任失利的陳榮聰，也在評估是否投入補選，據了解，他考量的還有包括家人支持等眾多因素，目前尚未做出決定。