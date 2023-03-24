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紓解安樂區國道通勤大排長龍 基隆巿府接駁車今增5站載客

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
紓解安樂區國道通勤大排長龍，市府接駁車今一起增為5站都載客。記者游明煌／攝影
紓解安樂區國道通勤大排長龍，市府接駁車今一起增為5站都載客。記者游明煌／攝影

由於國道客運9026因司機短缺脫班嚴重，基隆安樂區通勤民眾每天大排長龍，市府昨天起開辦免費接駁公車，分散人潮到八堵火車站搭自強號往南港。接駁公車今天起沿線增加停靠5站，提醒民眾注意。

市府交通處長王圳宏表示，市府紓解上班時段安樂區至南港車站人潮，試辦兩班次免費公車轉乘火車方案。今天起，市民朋友可在麥金路樂利三街、婦幼中心、長庚醫院、自強橋頭、富景天下5站點搭乘市公車。

王圳宏說，接駁公車約在7點25或35分抵達八堵車站 ，即可搭乘7點43分發車的109次自強號，並於8點抵達南港站，8點10分抵達台北站，可免去可能塞在高速公路的狀況，有利通勤考量。

由於國道客運9026因司機短缺脫班嚴重，基隆安樂區通勤民眾每天大排長龍，目前尖峰時段有其他業者支援載客，基隆市政府免費接駁公車昨天上路，市長謝國樑昨實地搭接駁車到八堵火車站，發現乘客轉搭自強號到南港時間充裕，首日人數不多，表示會微調發車地點和時間。

基府免費接駁公車上午有2班次，分別於平日上午7時10分及7時20分，自樂利三街發車，市府盼能有效縮短安樂區民眾通勤時間。

紓解安樂區國道通勤大排長龍，市府接駁車今一起增為5站都載客，民眾要注意發車各站點時間。圖／交通處提供
紓解安樂區國道通勤大排長龍，市府接駁車今一起增為5站都載客，民眾要注意發車各站點時間。圖／交通處提供

公車 國道客運 火車站 高速公路

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