基隆市區重要節點31號橋面路平 天候不佳延至30日起1周

基隆市府原訂3月23至26日進行「成功一路、安樂路一段路口及31號橋」路面改善，受天候影響，順延至3月30日至4月2日，每日夜間10點至隔日凌晨7點施工。由於市區重點節點路口，提醒民眾注意時間。

工務處長陳耀川表示，道路施工品質與天候息息相關，為了避免於雨天進行道路工程，造成後續行安困擾，工務處經妥善評估決定將施工期程延後，未來仍以施工品質及行車安全為主要考量，造成用路人不便尚請見諒。

由於成功一路、安樂路一段路口及31號橋，是市區重要的交通節點，平常穿越車流相當大，施工期間民眾必須改道，提醒民眾注意施工期指揮人員指示改道方向，提早改道行駛。為把交通衝擊減至最低，採 每日夜間10點至隔日凌晨7點施工方式。