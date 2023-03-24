快訊

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

國一北上小貨車翻車！ 「紫爆」回堵3公里

3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?我央行跟進升息半碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市區重要節點31號橋面路平 天候不佳延至30日起1周

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區重要節點31號橋面路平，天候不佳延至30日起1周。圖／工務處提供
基隆市區重要節點31號橋面路平，天候不佳延至30日起1周。圖／工務處提供

基隆市府原訂3月23至26日進行「成功一路、安樂路一段路口及31號橋」路面改善，受天候影響，順延至3月30日至4月2日，每日夜間10點至隔日凌晨7點施工。由於市區重點節點路口，提醒民眾注意時間。

工務處長陳耀川表示，道路施工品質與天候息息相關，為了避免於雨天進行道路工程，造成後續行安困擾，工務處經妥善評估決定將施工期程延後，未來仍以施工品質及行車安全為主要考量，造成用路人不便尚請見諒。

由於成功一路、安樂路一段路口及31號橋，是市區重要的交通節點，平常穿越車流相當大，施工期間民眾必須改道，提醒民眾注意施工期指揮人員指示改道方向，提早改道行駛。為把交通衝擊減至最低，採 每日夜間10點至隔日凌晨7點施工方式。

基隆 路平專案

延伸閱讀

路平好走 南市後壁南80線、南85線煥然一新

市區交通黑暗期來了！基隆仁愛橋4月10日起封橋300天改建

巷內擺盆栽、洗車「稱擁有一半土地」 警待市府會勘認定

工建路天然氣破管 基市府開罰欣隆公司35萬元

相關新聞

歡慶兒童節 宜縣府規畫4好禮

兒童節即將到來，宜蘭縣府今年規畫每人100元、校內兒童節活動、延長下課時間與兒童節特餐等4項兒童節禮物，其中縣府的100...

紓解安樂區國道通勤大排長龍 基隆巿府接駁車今增5站載客

由於國道客運9026因司機短缺脫班嚴重，基隆安樂區通勤民眾每天大排長龍，市府昨天起開辦免費接駁公車，分散人潮到八堵火車站...

基隆市區重要節點31號橋面路平 天候不佳延至30日起1周

基隆市府原訂3月23至26日進行「成功一路、安樂路一段路口及31號橋」路面改善，受天候影響，順延至3月30日至4月2日，...

花蓮事業廢棄物停收 業者陳情後恢復清運

花蓮縣長照機構產出的事業廢棄物原本委託民間業者處理，近日突然接獲通知暫停清運，垃圾無處可丟，已堆10多天，長照業者憂衍生...

成功片廠遷到基隆 將帶動影視觀光

基隆首家電影、廣告拍攝公司「成功片廠」進駐，投資額2億多，將設專業攝影棚，昨天動土典禮，曾經從商投資拍過電影「我的少女時...

台東熱氣球嘉年華 今年嗨玩60天

台東觀光盛事「2023台灣國際熱氣球嘉年華」6月30日至8月28日舉行，不僅規模擴大，天數達60天是歷年之最。縣長饒慶鈴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦