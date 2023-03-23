918地震玉里、富里納骨塔受損 內政部補助2560萬復建

去年台東918地震造成花蓮南區嚴重災情，玉里、富里鎮多處納骨塔位等殯葬設施受損，超過3000個納骨櫃位損壞，花蓮縣政府透過立委傅崐萁、陳瑩協助，獲內政部同意核定補助2560萬元，將用於整修、重建相關設施。

縣府表示，當時地震震損玉里鎮松浦火化場、松浦納骨塔、長良納骨塔以及富里鄉第一公墓納骨塔等殯葬設施，尤其納骨櫃位多數倒塌，災情慘重。縣府立即啟動應變機制，由兩鄉鎮公所盤點受損情況，暫時安置掉落的先人骨灰罐。

兩鄉鎮公所評估殯葬設施復建經費，玉里鎮需要1400萬元、富里鄉需要1926餘萬元，縣府透過立委傅崐萁、陳瑩向中央爭取，內政部日前核定補助2560萬元，其中玉里鎮1260萬元、富里鄉1300萬元。

縣府民政處表示，玉里鎮獲得補助將用於整修松浦火化場建物、火化爐具，修繕空氣汙染防制設備，以及重建松浦納骨塔櫃位重建等，富里鄉的1300萬元將用於重建第一公墓納骨塔櫃位。