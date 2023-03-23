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4高中生追夢火箭升空 獲劉櫂豪資助要衝10層樓高

中央社／ 台東縣23日電
立委劉櫂豪設立創辦，總獎金40萬元的「2023愛台東夢想資助計畫」得獎名單今公布，最終決選8得獎團體及個人。聯合報記者尤聰光／攝影
立委劉櫂豪設立創辦，總獎金40萬元的「2023愛台東夢想資助計畫」得獎名單今公布，最終決選8得獎團體及個人。聯合報記者尤聰光／攝影

立委劉櫂豪資助計畫鼓勵年輕人追夢，台東高中4名學生發想火箭升空，以研究固態燃料火箭製作方式入選，要愈飛愈高、目標10層樓高；慢飛天使葉小夢則克服困難學習煮咖啡十餘年，今年暑假將與大家分享。

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫得獎人與執行計畫今天出爐，有8件得獎者，包括「箭」往開來－固態燃料推進研究計畫，由4名台東高中2年級學生組成的Astro g團隊得獎；團隊對火箭充滿熱情，研究固態燃料火箭製作方式，製作研究報告進行多次試射，暑假時要向台東區學生或社會人士推廣。

學習遲緩的身心障礙者葉小夢以「孤勇者納布濃咖啡書屋」教民眾煮咖啡活動得獎；葉小夢的夢想計畫於暑假時將認識咖啡與煮咖啡的技術跟大家分享。

其他得獎計畫還有黃郁絜的「陶趣銀髮村」計畫；葉怡菁的「化礙成愛，化礙圓愛，化愛為愛」計畫；郭盈岑的「幸福台東，花創生活」；米果厝的「共下來~做『粄』趣-客家米食文化傳承」；莊欣橙的「藝起Fun暑假」；古乃元的「不讓下一代失根．自我族群認同X跨越恐懼的力量．KIPUAPUTR」。

台東高中4名學生接受媒體聯訪時表示，發射十幾次，成功只有個位數，目前最高飛到3、4層樓高，有劉櫂豪補助的經費投入改良，一定能飛得更高，目標10層樓；老師考量安全，一開始反對，但經過他們解說實作，老師改而支持。

他們說，台灣民眾對於火箭這領域還很陌生，去年11月他們在學校科研社就發想火箭升空的夢想，藉此推廣火箭，讓更多人認識太空設備。

劉櫂豪表示，設立創辦總獎金新台幣40萬元的「2023 愛台東夢想資助計畫」，今年邁入第9個年頭，超過20 個團體及個人參加，經過評選討論後，最終決選8得獎團體及個人，鼓勵年輕人熱愛這塊土地，並且勇於追夢。

台東 火箭 咖啡

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