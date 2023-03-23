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宜蘭兒童節禮物每人100塊 光復國小招標加碼150元禮券

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今年規畫4項兒童節禮物，包含每人100元、校內兒童節活動、延長下課時間，與兒童節特餐。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今年規畫4項兒童節禮物，包含每人100元、校內兒童節活動、延長下課時間，與兒童節特餐。記者陳敬丰／攝影

兒童節來了！宜蘭縣政府今年規畫4項兒童節禮物，包含每人100元、校內兒童節活動、延長下課時間，與兒童節特餐；兒童節100元行之有年，光復國小採用招標方式，得標廠商提供150元禮券，對抗近年物價上漲，讓孩子買到更多想要的兒童節禮物。

縣長林姿妙說，縣府重視教育，全年預算270億元中超過100億元用於教育，營養午餐與學費全免，沒有和其他縣市一樣設立排富條款，對所有孩子一視同仁，要拚出宜蘭好教育。

縣府規畫3月27日到31日為宜蘭兒童周，提供國小學童每人100元經費，由學校運用購買實用物品或禮券；各校舉辦園遊會、闖關遊戲等活動，縣府幫忙宣傳；第二、三節中間下課延長到20、30分鐘，讓孩子有更多戶外活動時間；各校擇日變更營養午餐菜色，提供小孩子喜歡的菜色。

光復國小校長陳銘珍表示，校內討論100元的使用方法，考量大人的想法未必貼合孩子的需求，公開招標讓廠商提供禮券，今年由1家書店得標；近年物價上漲，100元的購買力不如以往，書店加碼為面額150元的禮券，孩子可以選擇更多心儀禮物。

光復國小配合縣府在藝文廣場設置小舞台，學生登記完成後下周可以登台表演；3月31日推出兒童節特餐，經營養師評估加入「卡拉雞排」，以及杏仁小魚乾或堅果等食材補鈣。

傳藝園區也共襄盛舉，全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示，4月1日到5日連假期間，宜蘭12歲（含）以下兒童憑身分證明文件，可免費暢遊傳藝園區，並贈送今年新出繪本「綠珍珠」給縣內全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示各幼兒園、小學圖書館，並預計送書給23所偏鄉學校。

全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示連假期間，12歲以下兒童憑身分證明文件可免費暢遊傳藝園區。記者陳敬丰／攝影
全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示連假期間，12歲以下兒童憑身分證明文件可免費暢遊傳藝園區。記者陳敬丰／攝影
光復國小採用招標方式，得標廠商提供150元禮券。圖為光復國小舞蹈團，今天在傳藝園區臨水劇場為兒童周開幕表演。記者陳敬丰／攝影
光復國小採用招標方式，得標廠商提供150元禮券。圖為光復國小舞蹈團，今天在傳藝園區臨水劇場為兒童周開幕表演。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今年規畫4項兒童節禮物，今天送出積木好禮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今年規畫4項兒童節禮物，今天送出積木好禮。記者陳敬丰／攝影

兒童節 禮券 宜蘭

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