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花蓮長照事業廢棄物停收 業者陳情後恢復清運

中央社／ 花蓮縣23日電
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（左4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（左4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供

花蓮長照機構產出事業廢棄物原本委託民間業者處理，碰到垃圾掩埋場不收，廢棄物無處可去堆置近2週，業者向議員陳情盼協助。花蓮縣環保局回應，已完成行政程序可恢復清運。

花蓮縣長期照顧發展協會理事長黎光耀今天接受媒體聯訪指出，長照機構產生的垃圾沒有化工類或危害環境的污染物，以尿布等清潔用品居多，與家戶垃圾相同，是環保局認定的生活垃圾，但因屬事業廢棄物，須委託民間清運業者清理，不能直接丟垃圾車。

黎光耀說，原本都依規定付費委託民間業者，將垃圾送往花蓮中區掩埋場或送到宜蘭利澤焚化爐處理，正值利澤歲修期間，13日又突然收到掩埋場停收，清運業者即日起暫停協助清運，垃圾無處可去，已堆置10多天恐衍生環境污染、衛生問題。

黎光耀表示，因找不到合法處理管道，才向議員魏嘉賢陳情尋求協助，業者希望能比照公私立小學處理方式，委由公所清潔隊清運，業者願意負擔清運費用。

魏嘉賢指出，不只長照機構，旅宿業者、醫療機構同樣也會面臨事業廢棄物無法處理的狀況，已聯繫花蓮縣環保局，要求主動協助垃圾清運問題。

花蓮縣環保局今天回應，受限環保法規，中區掩埋場已達每月1065公噸垃圾上限所以停收，考量利澤焚化爐歲修且中區鄉鎮的確有垃圾清運需求，已開設緊急應變措施，今天完成行政程序，即日起可開放中區掩埋場堆放事業廢棄物。

花蓮 廢棄物

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