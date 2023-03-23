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花蓮事業廢棄物停收長照機構陳情 環保局爭取恢復清運

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，被迫就地堆置，讓長照業者相當無奈。圖／花蓮縣長期照護發展協會提供
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，被迫就地堆置，讓長照業者相當無奈。圖／花蓮縣長期照護發展協會提供

花蓮縣長照機構產出的事業廢棄物原本委託民間業者處理，近日突然接獲通知暫停清運，垃圾無處可丟，已堆置10多天，長照業者憂心衍生環境汙染、衛生問題，今天向縣議員魏嘉賢陳情；花蓮縣環保局表示，因中區掩埋場每月收運上限已滿才停收，經開設緊急應變措施，已獲環保署同意，今天起恢復清運。

花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀說，原本都依照規定付費委託民間業者，將垃圾送往花蓮中區區域性垃圾掩埋場或是宜蘭利澤焚化爐處理，13日突然收到通知，指中區掩埋場停收、利澤焚化爐歲修，即日起暫停協助清運。

黎光耀說，垃圾無處可去，只能堆置，造成髒亂、惡臭，甚至可能成為疾病的來源，協會18家業者都面臨同樣困境；長照機構是照顧老、殘、弱、疾的社福單位，最大宗垃圾是尿布等清潔用品，與一般家戶相同，也是環保局認定的生活垃圾，並沒有有機化工物類的廢棄物，被歸類為事業廢棄物，經常得面臨清運難題，清運業者說停收就停收，或是轉嫁堆置等費用，他們只能任憑處置。

他表示，目前無法找到任何合法的處理管道，眼看垃圾一天天增加，擔心汙染環境及衛生，才向議員陳情尋求協助，若能比照公私立小學委由公所清潔隊清運，業者願意付費。

魏嘉賢認為，事業廢棄物因種種原因無處可去，在花蓮已不是第一次發生，不只長照機構，餐飲、旅宿、醫療機構都會面臨同樣問題，尤其清明連假即將到來，大量遊客湧入花蓮，一定會產生更多事業廢棄物，若問題根源沒解決，不利於觀光、醫療、長照等行業，已與環保局聯繫，要求主動出擊協助。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，受限環保法規，花蓮中區掩埋場每月只能收1065公噸垃圾，這個月額度已滿才暫停，不過利澤焚化爐歲修，中區垃圾、事業廢棄物確實有需求，環保局申請緊急應變措施，與環保署公文往返需要一段時間，已獲許可今天起可開放中區掩埋場堆放事業廢棄物。

花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（右4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（右4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（右4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供
花蓮事業廢棄物近日無處可丟，長照業者向縣議員魏嘉賢（右4）陳情盼協助解決。圖／魏嘉賢服務處提供

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