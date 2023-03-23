基隆通勤族搭免費接駁車轉自強號到南港今首上路 謝國樑親押車

由於國道客運9026因司機短缺脫班嚴重，基隆安樂區通勤民眾每天大排長龍，目前尖峰時段有其他業者支援載客，基隆市政府免費接駁公車今天上路，市長謝國樑實地搭接駁車到八堵火車站，發現乘客轉搭自強號到南港時間充裕，首日人數不多，會再微調發車地點和時間。

基府免費接駁公車上午有2班次，分別於平日上午7時10分及7時20分，自長庚醫院站位發車後即直達八堵車站，預計抵達八堵車站時間分別為7時25分及7時35分。通勤民眾可搭台鐵109次自強號，7時43分八堵站發車後增停南港站的班次，盼有效縮短安樂區民眾通勤時間。

謝國樑今天上午7時實地到麥金路、安樂路三段路口站牌，搭接駁公車到長庚醫院前車站載客，但首日上車的民眾不多，約在7時30就抵達八堵火車站，市長與搭接駁車民眾一起走到第三月台等自強號，火車準時進站時間上還算充裕。

議員林沛祥說，目前搭9026除擔心班次不足要等一段時間，且在高速公路上也有塞車的風險，接駁公車對到南港或要從南港轉乘上班的通勤族來說，是一項不錯的選擇。

議員秦証表示，搭接駁公車轉台鐵109次自強號到南港，可以分散安樂區通勤排隊人潮，多一種選擇，節省一些時間，建議可常態性行駛。

今天搭接駁公車的一名婦人說，她在南港上班，9026很難等，有時等半個多小時都沒車，但改搭火車會怕人太多沒有位置坐，對老人家較不方便。

謝國樑表示，接駁公車的班次和站點，會依民眾需求和建議調整，主要是搭接駁公車來坐火車，可以避免高速公路塞車。