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菸害防制修正案上路 基市5處據點查獲3件疑似違規行為

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今到5家電子煙販賣、維修處查稽查，發現3件疑似違規行為，將依規定辦理裁處事宜。聯合報系資料照
基隆市衛生局今到5家電子煙販賣、維修處查稽查，發現3件疑似違規行為，將依規定辦理裁處事宜。聯合報系資料照

修正後的菸害防制法今起施行，基隆衛生局前往5家電子煙販賣、維修處查稽查，發現2家店內標示的文字疑反法令，將報請衛福部國健署認定違規情節；另一家擺設菸灰缸，都將依規定辦理裁處事宜。

衛生局表示，今天偕同市警局前往本市5處電子煙販售及維修地點稽查，查獲3件疑似違規行為，認定違法後將通知業者說明，再依相關規定裁處。

衛生局長杜雅惠說，菸害防制法修法重點，包括全面禁止電子煙等類菸品，以及禁菸年齡提高到20歲、校園全面禁菸、管制指定菸品、禁用經公告的添加物、菸品警示圖文面積從35%擴大至50%。若有業者製造、輸入、販賣、供應、展示類菸品，或未審查通過的加熱菸及載具，最重處1000萬元以上，5000萬元以下罰鍰，並令其限期改善、回收、銷毀或退運；屆期未改善按次處罰。

杜雅惠說，販賣、展示「電子煙或其組合元件」或未經審查通過「加熱菸或其必要組合元件」，都可處20萬元到100萬元罰鍰；製作廣告、接受傳播或刊載電子煙等類菸品，或指定菸品等必要之組合元件的訊息，處40萬元到200萬元罰鍰，約束網路業者能負起管理責任，主動刪除違法的販賣資訊。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 禁菸 基隆

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