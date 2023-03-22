基隆首座室內兒童樂園 謝國樑預告4/4前亮相
基隆市政府今天舉辦模範兒童表揚大會，市長謝國樑除頒獎給學生，並預告位於信義區的基隆市首座室內兒童樂園，預計兒童節（4月4日）前就可以呈現在大家眼前。
這場表揚大會下午在表演藝術中心演藝廳舉行，謝國樑在頒獎典禮前接受媒體訪問表示，他也是孩子的爸爸，所有的孩子都是大家的寶貝，他正努力在基隆創造更好的道路環境、更好的室內親子空間。
謝國樑說，位於信義區的基隆市首座室內兒童樂園，預計兒童節前就可以呈現在大家眼前，七堵區則在4月底可完成，讓基隆的孩子都有好玩的室內親子空間。
市府透過新聞稿表示，今年表揚基隆市公私立國小及公立幼兒園共978名優秀學生，活動在仙洞國小太鼓隊表演下揭開序幕，市府除頒發模範兒童獎狀外，更將學生上台與謝國樑的合影製成相框照片送給學生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言