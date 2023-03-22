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忍耐兩天不喝酒爆發極限 原民運傳統鋸木賽台東奪冠

中央社／ 台東縣22日電

112年全國原住民運動會傳統鋸木賽，台東縣隊獲得冠軍。教練達亥說，隊伍出發時就下達禁酒令，果然不負眾望，抱回獎盃，地方準備殺6頭豬慶祝。

台東縣傳統鋸木代表隊教練達亥說，禁酒令果然皇天不負苦心人，大家忍耐2天不喝酒，將力量發揮出極限，終於擊敗來自全國各地的原住民。

今年全國原住民運動會今天在台北觀山河濱公園自行車訓練場比賽，由海端鄉體育會負責籌訓的台東縣傳統鋸木代表隊，順利擊敗尋求3連霸的桃園市隊榮獲冠軍。

前海端鄉體育會理事長、同時也是今年領隊的邱春順接受中央社記者電話訪問時表示，這次體育會組隊針對上一屆缺失做調整得到很大的效果，「現在頭痛了，賽前答應選手，進前6名就殺1頭豬，現在榮獲冠軍可能要殺6頭豬全鄉慶祝」。

達亥說，這次比賽選手們都展現了布農族堅強不放棄的意志力，為了能夠拿冠軍整隊從台東出發就下達禁酒令，昨天晚上10時準時在飯店集合點名。

台東娜路彎飯店西餐主廚、同是傳統鋸木代表隊教練的邱孝誠表示，這次能夠順利組隊奪冠，要感謝台東縣議會副議長林琮翰，以及縣議員們的全力支持補助集訓及比賽經費，讓統鋸木隊可以安心順利的完成比賽。

台東 原住民 體育

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