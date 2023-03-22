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花蓮400座智慧站牌啟動 手指觸控一秒掌握公車動態

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮智慧站牌提供7款友善搭乘功能，更清楚揭露公車資訊。記者王思慧／攝影
花蓮智慧站牌提供7款友善搭乘功能，更清楚揭露公車資訊。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府推出400座公車智慧站牌，今天以東大門夜市全功能站牌作為示範點，外觀為剪紙藝術家以「太陽的故鄉」作為設計，觸控螢幕上提供基本的公車路線與時刻表外，還有WIFI無線上網及到站提示音等，花蓮縣長徐榛蔚與議員親身體驗，盼智慧交通服務更多國內外旅客。

縣府今天在東大門夜市站牌舉行「智慧站牌啟動記者會」，縣長徐榛蔚與議員林正福、吳建志點選戰牌觸控螢幕，手指點了幾下，就可得知公車路線與到站時間，就連票價也能直接顯示，紛紛大讚「十分便民」。

智慧站牌分別採用LCD與電子紙兩種外觀，提供7款友善搭乘功能，不只更清楚揭露公車資訊，單鍵切換公車路線與時刻表、多路線即時動態輪播功能，也能掌握公車到站時刻，並提供繁體中文、英文、日文、韓語、簡體中文5種語系切換，同時配合部分站位的特別需求，升等5處愛心燈、50處的WIFI無線上網及到站提示音，還有太陽能供電。

智慧站牌因地制宜在花蓮縣內台9線及台11線布建，不僅與花蓮的地景、特色風貌結合，螢幕上也能公告活動、宣導等資訊；縣府邀請剪紙藝術家楊士毅，以「太陽的故鄉」為意象，設計太陽溫暖照拂花蓮山海大地的雕花站牌，透過日光與燈光呈現，成為花蓮獨有的公車站牌。

徐榛蔚表示，智慧站牌建置的4年來相當不容易，尤其前期的調查工作很辛苦，每一個落點的選定，與新舊站牌間的規畫，與鄉親、地主、鄉鎮市公所都需要協調，對於縣府團隊的努力、贊助的企業表達感謝，也特別請託監理站協助拆除舊站牌。

花蓮縣長徐榛蔚與多位議員體驗東大門夜市智慧站牌功能，紛紛大讚很便民。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚與多位議員體驗東大門夜市智慧站牌功能，紛紛大讚很便民。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府推出400座公車智慧站牌，即日起正式啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府推出400座公車智慧站牌，即日起正式啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣府以東大門夜市全功能站牌作為示範點，縣長徐榛蔚（左三）、縣議員林正福（左五）親身體驗。記者王思慧／攝影
花蓮縣府以東大門夜市全功能站牌作為示範點，縣長徐榛蔚（左三）、縣議員林正福（左五）親身體驗。記者王思慧／攝影

公車 花蓮 徐榛蔚

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