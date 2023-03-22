宜蘭清水地熱停車位有限 3月26日啟動假日公車接駁
宜蘭縣政府今天表示，縣內知名觀光景點清水地熱停車位有限，過去採動態總量管制入園，隨著最近已完成聯外道路改善可供巴士會車，預定26日起啟動假日公車接駁。
清水地熱停車場共有250個小客車停車位，假日經常一早就客滿，停滿後採一出一進管制放行，不少遊客飽受開車排隊等待入園之苦。
縣府今天表示，最近已完成聯外道路改善工程，在3.7公里長的路段新闢10處避車道，供中型巴士會車，預定26日起啟動假日公車接駁。
縣府指出，假日公車接駁制定A、B方案。A方案「綠17」公車路線從羅東轉運站上車，行經羅東運動公園、長埤湖等其他景點，最後抵達終點站清水地熱，一天有4個班次。
B方案另派3到4輛中巴在長埤湖與清水地熱對開，約每15分鐘一班車，長埤湖停車場目前免費停車。A與B方案只在假日接駁，平日不發車。
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