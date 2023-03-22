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基隆明起試辦免費接駁公車 送到八堵搭自強號直達南港

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明起試辦免費接駁公車，送到八堵搭自強號直達南港。記者游明煌／攝影
基隆明起試辦免費接駁公車，送到八堵搭自強號直達南港。記者游明煌／攝影

為改善安樂區晨峰國道客運運能不足問題 市政府今天宣布，明天起試辦，開接駁公車送民眾到八堵火車站，搭乘7時43分發車的自強號直達南港，試辦期間免費。

基隆市政府近期接獲安樂區民眾反映，上午尖峰時段因9026等國道客運路線運能不足，候車時間過長，市長謝國樑指示公車處自今天起，試辦闢駛安樂區直達八堵車站公車路線，搭配市府爭取台鐵109次自強號八堵站發車後增停南港站的班次，盼有效縮短安樂區民眾通勤時間。

謝國樑表示，安樂區往八堵車站接駁直達公車有2班次，分別於平日上午7時10分及7時20分，自長庚醫院站位發車後即直達八堵車站，預計抵達八堵車站時間分別為7時25分及7時35分（視路況可能略有誤差）。

民眾到八堵站後，可直接轉乘台鐵109次自強號，7時43分八堵發，8時整抵達南港站，以此方式從長庚醫院站位到南港車站僅需40至50分鐘且具穩定可靠性，對於安樂區居民是一大福音，不用苦等國道客運。

交通處長王圳宏表示，目前安樂區直達八堵車站公車為試辦階段，試辦期間「免費」乘車，後續再評估，滾動式修正。交通處提醒，請民眾在長庚醫院國道客運站區候車等車，並留意車前直達八堵車站的告示。

國道客運 公車 長庚

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