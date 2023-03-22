台東釋迦防疫說明團出發 將會見中國農業部等

中國以檢疫出害蟲為由暫停台灣釋迦輸入，台東縣府與農民訂定一套防疫作為，並組成說明團今早出發到中國，預計拜會農業部和中國海關總署等單位，盼釋迦重回中國市場。

中國禁止台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦9成銷往中國，導致這2年價格雪崩。

台東縣政府與台東大學、農民合作，以逾半年時間，從田間到包裝、出貨，訂定一套蟲害零檢出規範，同時建立生產履歷，今天由副縣長王志輝率團前往中國說明，爭取最快年底鳳梨釋迦重回中國市場。

因台東縣政府送件和程序未完備，昨天上午農業處長許家豪憂心無法如期在今天啟程，引起農民關切，經立委劉櫂豪協調移民署及農委會，縣府昨天下午再行補件，移民署詢問農委會意見，確認沒問題後，昨天傍晚許可說明團於今早出發。

王志輝今天上午帶著說明團從桃園機場出發到中國，他接受媒體聯訪表示，說明團今天下午將拜訪中國海關總署，23日上午拜訪中國農業部、下午拜訪中華全國供銷合作總社，24日回台灣；希望這趟說明能讓中國接受，恢復進口台灣釋迦。

縣長饒慶鈴接受媒體訪問，坦承在送件時間有欠考慮，她感謝各方幫助，讓說明團如期啟程到中國；她說，溝通過程雖然難免有不順利，但最後結果是對大家有利的。