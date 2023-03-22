基隆多雨樓梯青苔易滑危險 林立青聘請街友清洗學校

基隆市多雨潮濕又多山坡地，學校階梯常長滿厚厚的青苔，師生易滑倒受傷，「做工的人」作者林立青創立聘雇街友從事高壓清洗地面與特殊清潔，今天到中正國小清洗出厚厚的青苔，學生說「樓梯不滑了」。

基隆潮濕多雨，加上日照不足，學校的走廊、操場濕滑、青苔，經常是學校最苦惱的問題。林立青創立的「社團法人臺北市攸惜關懷協會」，聘雇無家者街友從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，透過企業贊助街友打掃校園。迄今已免費公益清洗基隆市學校地面22所，27校。

副市長邱佩琳說，基隆市多雨，正好需要常常清洗地面，林立青藉由公益資源，媒合無家者工作機會，感謝這樣的資源照顧到基隆市的學校，讓學生們不用再擔心滑倒。

林立青表示，無家者謀生不易，很多場域並不歡迎街友進入，到基隆市的學校洗地，意外獲得學校師生們的認同與歡迎，街友師傅拿到學生的卡片，感到非常開心，也增加自信。

教育處長劉美蘭表示，這是一個善的循環，林立青先生的公益善行，值得學童效法與學習。中正國小校長李欣蓉說，基隆天氣潮濕多雨，校園地面常會長青苔或累積汙垢，每3個月要清一次，人力有限，很感謝該公司協助整理。