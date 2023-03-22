2款常見提神飲品列「藥品」 花蓮衛生局提醒勿觸法

勞工喜愛的「提神飲料」保力達B、維士比以前在檳榔攤或雜貨店可買到，但現在被列為「藥品」。花蓮縣衛生局指出，依藥事法規定，這類飲品含生藥提取液、咖啡因與酒精等成分，藥局才能販售。違規者可依法要求下架，並處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，「保力達B、維士比」均屬藥品，成分含生藥提取液、咖啡因或綜合維生素及8％以上酒精濃度，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用。民眾應前往藥局、藥商購買，由現場執業藥師或藥劑生，提供專業諮詢說明用法用量後，並依指示飲用，否則飲用過量對健康無益。

保力達B與維士比是市面上最容易被消費者誤認為提神的飲料，工作之餘常聚在一起飲用，但因含有有酒精，容易酒測值超標，服用後應避免開車及從事高危險性作業，避免發生意外，並應注意長期過量服用有傷肝之虞。

朱家祥指出，保力達B、維士比依法只能在藥局販售，少數業者無藥商許可執照就私自販售，衛生局將列為加強查核重點對象，若未持有許可執照販售，經查獲依違反藥事法規定，處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，檳榔攤、小吃攤業者勿隨意販售，以免觸法遭重罰。民眾發現對購買藥品有所疑慮或發現可疑違規產品時，可至衛福部食藥署網頁查詢，或上班時間撥花蓮縣衛生局藥政服務專線03-8226959洽詢。