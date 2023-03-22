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花蓮吉安圖書館攜手周大觀基金會 推動閱讀風氣

中央社／ 花蓮縣22日電

周大觀文教基金會與花蓮吉安鄉立圖書館締結姊妹館，是縣內第一個合作館，並捐贈逾200本精選勵志書籍，在吉安鄉圖書館內設置「讀出希望中心」，豐富館藏、攜手推動閱讀。

吉安鄉公所發布新聞稿指出，吉安鄉長游淑貞與周大觀文教基金會讀出希望中心主任金馨梅21日共同簽署協定書，正式締結為姊妹館，雙方未來將透過資源共享，攜手推動閱讀風氣。

游淑貞表示，周大觀文教基金會在吉安鄉圖館內設置「讀出希望中心」，並捐贈200多本書籍，每本書都是作者的心血與智慧，記錄著人生不同階段的挑戰，相信透過書籍鼓勵讀者勇敢面對困難與低潮。

游淑貞指出，圖書館不只是書籍借閱空間，公所也推動兒童共融學習空間、外語及母語故事導讀及星空電影院等，滿足不同年齡層需求，未來也會繼續優化軟硬體，開辦更多共讀、親子互動課程。

周大觀文教基金會創辦人周進華透過新聞稿表示，基金會致力提供弱勢族群和偏遠地區孩童更多學習機會與閱讀空間，目前已與71個國家的圖書館成為好朋友，並與台灣22個縣市圖書館締結姊妹館，吉安鄉是花蓮第一個合作館，未來期盼能邀國外生命講堂得主到花蓮辦講座，分享生命故事。

吉安 圖書館 花蓮

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