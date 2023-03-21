跨境創新創業交流協會連勝文訪 謝國樑：共創創業環境

跨境創新創業交流協會榮譽顧問連勝文董事長、創會理事長簡榮宗律師和現任理事長盧文聰董事長率協會會員，今天拜會基隆市長謝國樑，謝國樑期許雙方在創業與就業有更多的交流，共創基隆良好創業環境。

謝國樑贈送訪團在地伴手禮「泉利米香」在地好滋味，協會則回贈由會員自家研發AI智慧貓砂機與3D列印技術文創品，呼應謝國樑推動基隆成為有愛城市。

會中產發處長林鼎超簡報，雙方就基隆從青創與就業環境、產業現況及未來展望進行交流，期盼藉整合產官學資源，共創基隆青創良好發展環境。

謝國樑指出，跨境創新創業交流協會顧問都是他的好友，主要希望讓協會多了解基隆產業環境與市府未來發展重點，雙方在創業與就業上能有更多的交流，無論是新創領域或事業經營，希望大家能選擇基隆，加深與基隆的連結。他說，產業隨時間推移不斷更新，航運升級為航運產業供應鏈物流管理，引進新的產業是市府努力要做的。