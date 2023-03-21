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後疫情時代重新起跑 第四屆炳翰礁溪公益路跑7月登場
炳翰國際機構自2018年開始，與創世基金會羅東分院合作，在宜蘭舉辦公益路跑，去年與前年因疫情中斷，今年7月2日將在礁溪龍潭湖再次鳴槍。完賽者可獲得總值1200元的禮品，包含人參花茶、古早味鴨賞等等，活動收益將全數捐贈予創世基金會服務植物人。
2023 Run For Dream炳翰礁溪公益路跑分為3公里健康環湖組與10.5公里精實挑戰組，報名參加並完賽者都可以獲得紀念T恤、運動毛巾與人參花茶等紀念禮品，沿途補給站也提供運動飲料和在地美食等補充營養，精實挑戰組男女前三名更可獲得台灣足鞋觀光工廠與World Gym提供的獎品。
炳翰國際機構總經理侯信宏表示，從2018年第一屆路跑只有1、2000人參加，到第三屆已有6000人報名，遺憾遇上疫情停辦2年，今年是疫情趨緩後重新出發，要在後疫情時代繼續努力，讓更多植物人及其家庭獲得照顧。
創世羅東院長劉佩晶指出，羅東分院成立超過11年，安養45位植物人，到宅服務將近6萬人次，一直致力緩解弱勢家庭困境；前2年因疫情無法舉辦公益路跑，令經費大受影響，今年希望號召5000人報名，報名費扣除成本後收益全數用於服務植物人，預估可超過百萬元。
本次路跑活動報名時間從3月13日到5月12日，精實挑戰組報名費800元，健康環湖組650元，7月2日在礁溪龍潭湖開跑，上午5時50分集合，6時半開跑，炳翰機構與創世羅東院歡迎所有喜愛長跑或休閒清運動的民眾參加。
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