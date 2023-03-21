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影／毋湯喔！蘇澳冷泉驚見居民洗魚 公所：只能規勸

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
阿里史冷泉今天上午驚見居民殺魚，網友直呼毋湯，公所表示僅能規勸。圖／網友提供
阿里史冷泉今天上午驚見居民殺魚，網友直呼毋湯，公所表示僅能規勸。圖／網友提供

宜蘭蘇澳擁有珍貴的冷泉，國內少見，泉溫約攝氏21度左右，吸引遊客泡冷泉或泡腳，今天有網友在群組裡貼上一段「冷泉裡洗魚」影片，畫面中一名男子疑似在池邊洗清魚內臟，引爆網友熱議，直呼「毋湯啊」、「好可怕」、「這樣還有人敢來泡腳嗎」？鎮公所表示，阿里史冷泉屬於開放空間，無法硬性規範，只能嘗試規勸。

這段10幾秒的影片中，1名男子蹲在冷泉旁，疑似殺魚後清洗內臟，底下引來其他人留言「這樣好嗎？我是看過洗衣服」，有人說「阿里史冷泉尾端有特定洗衣區，這裡不是洗魚菜區喔」，不過也有人表示「這個區域應該是洗腳的吧？個傳出去有人敢來洗嗎？」「好可怕」，「毋湯啊」。

甚至網友笑問：「冷泉洗魚有特別風味嗎？」接著有人說：「洗腳的地方拿來洗魚，也是很有味道」，「獨特風味」，「獨有鹹魚味」，「究竟是…魚身上有鹹魚味？還是腳身上有鹹魚味呢？「可能是為了省水吧，我外婆以前也為了省水，會在門口山泉水洗頭」，不過有人說，現在也不是旺季，站一整天有幾個在那裡泡（洗）腳呢？

鎮公所表示，阿里史冷泉早年是當地居民生活中的重要水源，用以清洗水果蔬菜或浣衣是蘇澳日場景象，後冷泉池經整頓升級，成為觀光景點，多數居民不再當成民生用水，但部分長者仍維持舊有習慣。

鎮公所指出，阿里史冷泉不收門票，屬開放空間，居民正常使用無法可管，今天上午長者清洗食材時，管理人員只能上前規勸，無法強硬制止。公所之後會張貼勸導公告，希望居民盡可能勿在池中清洗個人用品或食材；地方民生與觀光發展中間需取得平衡，懇請大家維護蘇澳冷泉的金字招牌。

蘇澳阿里史冷泉過去是居民親近水源，如今成為觀光景點，炎炎夏日吸引遊客泡腳驅暑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳阿里史冷泉過去是居民親近水源，如今成為觀光景點，炎炎夏日吸引遊客泡腳驅暑。圖／蘇澳鎮公所提供

冷泉 蘇澳 宜蘭 觀光景點

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