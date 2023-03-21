影／毋湯喔！蘇澳冷泉驚見居民洗魚 公所：只能規勸

宜蘭蘇澳擁有珍貴的冷泉，國內少見，泉溫約攝氏21度左右，吸引遊客泡冷泉或泡腳，今天有網友在群組裡貼上一段「冷泉裡洗魚」影片，畫面中一名男子疑似在池邊洗清魚內臟，引爆網友熱議，直呼「毋湯啊」、「好可怕」、「這樣還有人敢來泡腳嗎」？鎮公所表示，阿里史冷泉屬於開放空間，無法硬性規範，只能嘗試規勸。

這段10幾秒的影片中，1名男子蹲在冷泉旁，疑似殺魚後清洗內臟，底下引來其他人留言「這樣好嗎？我是看過洗衣服」，有人說「阿里史冷泉尾端有特定洗衣區，這裡不是洗魚菜區喔」，不過也有人表示「這個區域應該是洗腳的吧？個傳出去有人敢來洗嗎？」「好可怕」，「毋湯啊」。

甚至網友笑問：「冷泉洗魚有特別風味嗎？」接著有人說：「洗腳的地方拿來洗魚，也是很有味道」，「獨特風味」，「獨有鹹魚味」，「究竟是…魚身上有鹹魚味？還是腳身上有鹹魚味呢？「可能是為了省水吧，我外婆以前也為了省水，會在門口山泉水洗頭」，不過有人說，現在也不是旺季，站一整天有幾個在那裡泡（洗）腳呢？

鎮公所表示，阿里史冷泉早年是當地居民生活中的重要水源，用以清洗水果蔬菜或浣衣是蘇澳日場景象，後冷泉池經整頓升級，成為觀光景點，多數居民不再當成民生用水，但部分長者仍維持舊有習慣。