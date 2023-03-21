沒水也沒電…輔導花蓮同禮部落民宿合法化 立委邀會勘達共識

花蓮縣秀林鄉大同大禮部落位於太魯閣國家公園內，有20多戶以接待家庭形式提供山友住宿、餐飲，卻因非合法民宿有廣告行為受到裁罰。立委伍麗華今邀請相關單位座談，決議由太管處、鄉公所專案輔導盡快協助合法。

此案緣起於花蓮審計室日前發現同禮部落有業者並非合法民宿卻有廣告行為，移給縣府觀光處調查，以違反發展觀光條例第55-1條裁罰3萬元，業者後續又接獲國稅局、地方稅務局約談，因部落走路才能到且水沒電，擔心合法化很困難，人心惶惶。

立委伍麗華接獲陳情，今天邀請行政院政務委員張景森，太管處長楊金臻、觀光局旅宿組副組長簡瑛誼、縣府觀光處、鄉公所人員，在太管處與部落族人座談，也徒步走好幾小時上山會勘。

部落族人郭新勇說，大同大禮部落位於海拔約1000公尺山區，走路才能到，沒有水也沒有電，要達到民宿標準非常困難。

自救會長李慧蓮說，我們也不想偷偷摸摸，都希望合法、熱情接待山友，但深山裡家屋簡陋，擔心申請門檻太高，希望主管機關提供協助，簡化流程，提供單一窗口輔導合法化。

觀光處觀光產業科長陳勇男說，現行法規申請民宿需要取得建物使用執照或是合法房屋證明，此為太管處及鄉公所權責，只要取得，可向觀光處申請，若沒問題1個月內可核發民宿登記證。

太管處環境維護課長何文晟表示，部落位於園區一般管制區，做為民宿沒問題，會以民國101年認定區域計畫前的興建證明為依據，若是增修、改建也都可以申請建築許可，水保部分則要縣府協助。

太管處長楊金臻強調，部落居民可依規定申請私有建物的建設，不會因畫入國家公園就受到嚴格限制。秀林鄉公所也表明全力協助。

與會的師大教授陳永龍建議，短期可先參考登山協作提供餐飲的樣態解套。觀光局副組長簡瑛誼認為，依各單位意見，申請民宿原則上可行。

張景森說，政府推動開放山林政策，其實原住民是夥伴，可以協助登山發展，也對生態保護有正向功用，不應該採取和都市相同的民宿標準，建議觀光局檢討民宿標準；另建議各國家公園興建山屋計畫應納入協助原住民提供相關服務，若同禮部落業者有結構安全鑑定、修繕等需求，希望太管處盡量編經費協助。