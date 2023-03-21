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沒公德心！內衣褲襪子廚餘都丟回收箱 台東市撤除二手衣箱

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市的二手衣回收箱本月底將全面撤除。記者卜敏正／攝影
台東市的二手衣回收箱本月底將全面撤除。記者卜敏正／攝影

台東市公所和業者簽約設置的二手衣物回收箱，本月底到期、業者無意續約，市公所清潔隊近日宣導，4月1日起堪用二手衣物可交回收車處理，不堪用內衣、襪子請當垃圾丟棄。業者直言「太多人沒公德心」，回收箱內近7成是垃圾、乾脆不做了。

台東市公所清潔隊長江俊頡表示，台東市二手衣物回收原本和回收業者簽約，本月底到期後，現有20餘座二手衣物回收箱將撤除，主因業者反應「回收箱收到太多垃圾」，管理上有困難。

江俊頡說，下月1日開始市民若有二手衣，可打包好後交給資源回收車，但穿過的內衣褲、舊枕頭、襪子，真的沒有人要、請直接丟棄。不要再交回收車、造成清潔人員困擾。

江俊頡說明，清潔隊未來收到的二手衣，經過篩選品質差的將作為清溝棉布，若舊衣商有意願亦可估價回收，另外也會跟社福機構聯繫、有需要可贈送，若放置太久將限期報廢。

「收到太多垃圾了！」洪姓回收業者表示，近幾年因為疫情、二手衣物無法外銷，另國內社福機構，幾乎都可收到善心團體捐的新衣服，收到的二手衣少了許多出路。

她說，另外就是太多人不守規矩，他們每3天清理一次二手衣物回收箱，近7成都是垃圾，甚至還有人丟廚餘，箱子內衣物被汙染、只能全丟棄，回收箱周邊也常被放置垃圾，後續管理、處置太困擾，才決定不再續約。

部分民眾將舊枕頭、床墊都丟二手衣回收箱，造成業者困擾。圖／讀者提供
部分民眾將舊枕頭、床墊都丟二手衣回收箱，造成業者困擾。圖／讀者提供

台東 疫情 廚餘

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