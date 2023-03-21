沒公德心！內衣褲襪子廚餘都丟回收箱 台東市撤除二手衣箱

台東市公所和業者簽約設置的二手衣物回收箱，本月底到期、業者無意續約，市公所清潔隊近日宣導，4月1日起堪用二手衣物可交回收車處理，不堪用內衣、襪子請當垃圾丟棄。業者直言「太多人沒公德心」，回收箱內近7成是垃圾、乾脆不做了。

台東市公所清潔隊長江俊頡表示，台東市二手衣物回收原本和回收業者簽約，本月底到期後，現有20餘座二手衣物回收箱將撤除，主因業者反應「回收箱收到太多垃圾」，管理上有困難。

江俊頡說，下月1日開始市民若有二手衣，可打包好後交給資源回收車，但穿過的內衣褲、舊枕頭、襪子，真的沒有人要、請直接丟棄。不要再交回收車、造成清潔人員困擾。

江俊頡說明，清潔隊未來收到的二手衣，經過篩選品質差的將作為清溝棉布，若舊衣商有意願亦可估價回收，另外也會跟社福機構聯繫、有需要可贈送，若放置太久將限期報廢。

「收到太多垃圾了！」洪姓回收業者表示，近幾年因為疫情、二手衣物無法外銷，另國內社福機構，幾乎都可收到善心團體捐的新衣服，收到的二手衣少了許多出路。