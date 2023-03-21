東海岸驚見亂丟廢冰箱洗衣機 東管處將重罰

花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區近日被任意棄置廢冰箱、洗衣機等，龐然大物相當突兀，還有剛出生的幼犬也被丟棄。廢棄建材也被亂扔在秀姑巒溪畔，東管處已掌握行為人將重罰。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處花蓮管理站主任李枝花今天告訴中央社記者，有民眾通報在東管處遊憩區範圍內的豐濱鄉磯崎海濱遊憩區，有人亂丟廢棄冰箱、洗衣機等大型家電；還有剛出生的小狗也被丟棄於此處。

另外，秀姑巒溪畔、瑞穗大橋下也被巡查人員發現廢棄建材，以及用黑色垃圾袋包著的垃圾等，破壞環境。當地民眾痛批，怎麼有人這麼惡劣，實在沒公德心。

李枝花指出，磯崎海濱遊憩區風光優美，但入夜後或清晨時幾乎沒有遊客，懷疑不肖人士利用此時段棄置廢棄物。而秀姑巒溪溪流長又廣闊，竟被不法人士亂丟建築廢棄物。

李枝花說，在風景特定區或觀光地區任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物者，經查證後，除由東管處處新台幣5000元以上、10萬元以下罰鍰，若事涉其他目的事業機關法條，另移由花蓮縣環保局及經濟部水利署第九河川局查明後再依相關規定裁處。

東管處目前已協請相關單位調閱監視錄影紀錄，鎖定可疑人士，依法追查中。也呼籲民眾共同守護東海岸觀光景點及自然景觀，發揮公德心勿亂丟垃圾廢棄物。