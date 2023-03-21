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台東池上首辦原民傳統射箭賽 總獎金逾40萬元

中央社／ 台東縣21日電
台東池上鄉公所首辦「全國原住民族傳統射箭賽」，首獎獎金新台幣5萬元，邀請全國各路射箭好手角逐。 中央社（池上鄉公所提供）
台東池上鄉公所首辦「全國原住民族傳統射箭賽」，首獎獎金新台幣5萬元，邀請全國各路射箭好手角逐。 中央社（池上鄉公所提供）

發揚傳統射箭競技，促進族群間技術交流，台東池上鄉公所首辦「全國原住民族傳統射箭賽」，首獎獎金新台幣5萬元，總獎金高達40萬6000元，邀請全國各路射箭好手角逐。

池上鄉公所發布訊息表示，「全國原住民族傳統射箭賽」4月23日在鄉立綜合運動場登場，報名即日起至3月31日下午5時30分截止，報名方式以親自送達、郵件掛號（以郵戳為憑）或電子傳送，詳情可上公所官網查詢。

池上鄉長林建宏指出，傳統射箭是原住民族特有的文化技藝，也是一種競技運動，透過辦理全國性的運動賽事，讓全國好手相互切磋。

林建宏表示，每名射箭手所持的弓與箭都是純手工製作，華麗的平雕、立雕及文化元素等裝飾，顯示射箭對族人朋友們的重要性，而這讓比賽不僅彰顯傳統，更具獨有文化價值。好的文化及價值，要持續代代相傳，所以今年的比賽不僅有社會組，還有國中、國小組，讓每一個來參加的孩子們都成為文化傳承尖兵。

鄉公所透過此次辦理比賽，讓來自不同縣市射箭好手彼此觀摩學習，期盼提升族人傳統技藝能見度，活動日也將設置池上在地農特產品、原民佳餚及傳統工藝品等數攤位，讓傳統運動成為具觀賞性，並帶動經商業經濟，促進原鄉產業收益。

運動 原住民 台東

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