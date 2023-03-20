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「乘風破浪．青年好YOUNG」謝國樑和青年代表談未來
青年節即將來到，基隆市長謝國樑今天與各校優秀青年代表座談，表示要努力打造基隆成為青年宜居城市。青年代表也提出交通運輸、觀光景點、市容整潔、運動空間等議題，讓青年更願在家鄉升學、生活，提升觀光品質，吸引國內外觀光客來訪，活絡經濟。
救國團基隆市團委會表示，3月29日是青年節，青年代表國家未來的希望，救國團在青年節前，都會邀請高中以上青年代表，組成青年節籌備委員會，規畫一系列活動。
今年青年節活動主題是「乘風破浪．青年好YOUNG」，近期陸續舉辦捐血活動、淨灘環保活動、青年工作坊、拜會機關首長及舉行優秀青年表揚大會。
謝國樑今由市府發言人余治明陪同，在市府貴賓接待室接見各校優秀青年代表時，暢談市政發展現況及仍須努力之處。他肯定青年朋友擁有寬廣視野與高度，市府團隊會持續努力做好市政工作，基隆市青年事務委員會也在緊鑼密鼓籌備中。
今年青籌會副主席梁閔皓說，希望家鄉基隆交通能在升級，市公車或國道客運都能再優化，更希望留住更多青年在地升學。基隆多雨，期盼增加室內體育空間，方便市民運動。
其他代表也對城市生活、交通運輸、觀光景點、市容整潔、無障礙設施等市政議題提出建言，有人建議善用國門廣場舉辦市集活動。
謝國樑上任後力推行人友善、乾淨家園政策，市府評估已有成效，逐步推動。設在信義區公所的親子活動空間已快完成，七堵區行政大樓的親子活動空間也在施工中。
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