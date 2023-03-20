花蓮仁安村養雞場說明會 抗議聲不斷

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者規畫在海濱段建設養雞屠宰場，遭到居民反對，業者今天下午在仁安村活動中心召開說明會，場外有約50名「反對海濱段設立養雞屠宰廠自救會」成員抗議，認為養雞場會帶來汙染。業者說明，汙水會過濾、沈澱才排放，場內放養3、400隻特色雞種，一切合法。

業者榮道明在仁安村海濱段興建「開心屠宰場」與「養雞場」，於2018年至2020年間向縣府提出申請獲核可後，現在正在施工中。

自救會長林薛華、總幹事林得文皆認為，村莊位處低窪地區，村內更沒有排水溝，直到2月才發現海濱段要蓋屠宰場與養雞場，在這之前都沒有相關單位說明，擔憂居住環境會被汙水與惡臭影響。今天自救會成員手舉黃色或黑色旗幟抗議，要求業者撤離場區。

今天說明會約有百名民眾支持，榮道明說明，養雞場四周會施作水溝，汙水會過濾，達到流放標準才會排放，且場外還會再加裝陰井，讓汙水沈澱；還會在養雞場內在地面鋪上粗糠，盡可能減少臭味。而屠宰場面積約60坪，一天宰殺量約500至600隻，養雞場則採友善放牧飼養，雖然空間大，但最多僅飼養300至400隻特色雞種，強調場內設施一切合乎相關法規。

住在仁安村的吉安鄉農會總幹事張德奇今天到場關心，他說，自己立場很兩難，站在農會輔導角度，希望業者設場為農業帶來新生機，但站在居民立場，則認為場內要符合廢棄物處理規定，應該不容易，未來恐會有更多爭議，因此選擇反對。

住在屠宰場隔壁的吳姓老翁說，在2014年將土地賣給業者，當時不知道要蓋屠宰場，最近發現家裡淹水愈來愈嚴重，才發現施工地竟然加高，感到很不滿，認為業者不尊重村民。