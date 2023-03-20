快訊

孵巨蛋經費多1倍 盧秀燕：新竹球場錢多3倍「台中算客氣」

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張容榕不就職富里鄉長 二次宣誓未到任將辦補選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉長當選人張容榕不願就職，鄉公所二度通知，若再不現身依規定需在3個月內補選。圖／取自張容榕臉書
花蓮縣富里鄉長當選人張容榕不願就職，鄉公所二度通知，若再不現身依規定需在3個月內補選。圖／取自張容榕臉書

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕去年12月未宣誓就職，鄉公所將在本月24日辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時若張仍未到場，將視同出缺，依法將啟動補選，預計6月25日前完成補選作業。

富里鄉公所表示，去年12月25日鄉長當選人張容榕因故未蒞場宣誓就職，依法須另舉行第2次宣誓就職儀式，鄉公所訂於3月24日舉辦「第19屆鄉長第二次宣誓就職暨交接典禮」。在鄉長空缺期間，花蓮縣政府指派剛卸下代理玉里鎮長職務江東成代理富里鄉長，於今年1月3日到任。

江東成指出，依選罷法等相關規定，要第二次通知當選人張容榕宣誓就職，那天她若仍未到場，自出缺日起3個月內要辦補選，至於投票日要訂在哪一天尚未定案。

由於地方人士醞釀若富里鄉長要補選，有意推舉江東成出線參選，江東成回應，地方有很多賢達人士，祝福規畫參選人，他目前主要團結鄉民，也全力推動鄉政。

張容榕去年大選主打「返鄉青年」參選富里鄉長，沒想到突然在距離投票日只剩下1個月時，以家庭因素為由，宣布退出鄉長選舉並停止一切競選活動。不過因她已完成登記，且「選罷法」沒有退選機制，具候選人資格，進而當選鄉長，但仍重申不會就職富里鄉長。

另外，張容榕已於去年12月27日將選舉補助款8萬6220元全數捐給富里鄉公所，並指定使用於本鄉中低收入戶及弱勢老人添購生活物資費用，其用途明細已公告在鄉公所網站。

鄉長 張容榕 花蓮

延伸閱讀

張容榕當選富里鄉長未就職 公所3月24日辦第2次宣誓

挑戰何志偉 王世堅選士林大同高喊「我來了 我信賴但不信邪」

南投補選監票亂象 警政署長允加強員警教育訓練

2024前哨站？侯友宜遭指南投補選戰犯 藍議員：沒責任也得有責任

相關新聞

張容榕不就職富里鄉長 二次宣誓未到任將辦補選

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕去年12月未宣誓就職，鄉公所將在本月24日辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時若張仍未到場，將視同出...

花蓮仁安村養雞場說明會 抗議聲不斷

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者規畫在海濱段建設養雞屠宰場，遭到居民反對，業者今天下午在仁安村活動中心召開說明會，場外有約50名...

「乘風破浪．青年好YOUNG」謝國樑和青年代表談未來

青年節即將來到，基隆市長謝國樑今天與各校優秀青年代表座談，表示要努力打造基隆成為青年宜居城市。青年代表也提出交通運輸、觀...

謝國樑違法聘任義消總隊長？ 曾紀嚴：馬上會受訓補證

基隆市長謝國樑日前聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴，接任基隆市義勇消防總隊長，傳出曾不符合任用資格。曾紀嚴今天說，疫情期間很多...

宜蘭縣府推清明掃墓5大便民措施 鼓勵搭接駁車

清明掃墓，宜蘭縣政府今宣布啟動5大掃墓服務措施，市公所明天完成全墓區除草，推出10項便民服務，羅東鎮公所安排7天免費接駁...

張容榕當選富里鄉長未就職 公所3月24日辦第2次宣誓

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，鄉公所將在24日舉辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時張容榕若仍未到場將視同出缺，依法將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦