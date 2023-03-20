張容榕不就職富里鄉長 二次宣誓未到任將辦補選

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕去年12月未宣誓就職，鄉公所將在本月24日辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時若張仍未到場，將視同出缺，依法將啟動補選，預計6月25日前完成補選作業。

富里鄉公所表示，去年12月25日鄉長當選人張容榕因故未蒞場宣誓就職，依法須另舉行第2次宣誓就職儀式，鄉公所訂於3月24日舉辦「第19屆鄉長第二次宣誓就職暨交接典禮」。在鄉長空缺期間，花蓮縣政府指派剛卸下代理玉里鎮長職務江東成代理富里鄉長，於今年1月3日到任。

江東成指出，依選罷法等相關規定，要第二次通知當選人張容榕宣誓就職，那天她若仍未到場，自出缺日起3個月內要辦補選，至於投票日要訂在哪一天尚未定案。

由於地方人士醞釀若富里鄉長要補選，有意推舉江東成出線參選，江東成回應，地方有很多賢達人士，祝福規畫參選人，他目前主要團結鄉民，也全力推動鄉政。

張容榕去年大選主打「返鄉青年」參選富里鄉長，沒想到突然在距離投票日只剩下1個月時，以家庭因素為由，宣布退出鄉長選舉並停止一切競選活動。不過因她已完成登記，且「選罷法」沒有退選機制，具候選人資格，進而當選鄉長，但仍重申不會就職富里鄉長。

另外，張容榕已於去年12月27日將選舉補助款8萬6220元全數捐給富里鄉公所，並指定使用於本鄉中低收入戶及弱勢老人添購生活物資費用，其用途明細已公告在鄉公所網站。