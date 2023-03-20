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宜蘭縣府推清明掃墓5大便民措施 鼓勵搭接駁車
清明掃墓，宜蘭縣政府今宣布啟動5大掃墓服務措施，市公所明天完成全墓區除草，推出10項便民服務，羅東鎮公所安排7天免費接駁車，呼籲大家做到「四不」、「二記得」。
宜蘭縣除了縣府經管的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，鄉鎮市尚有60處公墓，縣府補助各鄉鎮市公墓除草費用；縣立殯葬管理所已於3月18日辦理春祭法會為先人超薦祈福，4月5日清明節當天上午8點至下午3點提供免費專車接駁。
環保局與各鄉鎮市公所、殯葬管理所提供「紙錢集中代收」，在各公墓便民服務站設置收集點，紙錢集中載運到焚化爐燒化，全縣共25個收集點，每個據點各分送50個可愛懶人盆栽。
消防局派消防人車駐點巡邏，發放水袋，警察局對公墓周邊規劃警民力交通疏導，也針對國5、蘇花改、熱門景點加強交通管制，預置「交通快打」警力維持秩序。
此外，宜蘭市公所推10大便民服務，墓區除草、圓明寺作為臨時停車場、3月26日、4月1日及4月5日，接駁專車於上午7點至中午墓區巡迴隨招隨停，清明節當天延長服務至下午3點，每8至10分鐘一班車，民眾把車子停在堤防旁或圓明寺，再搭接駁車到墓區，如果停車場額滿，會孝親路口進行管制。
市公所協調仁愛醫院派遣人車提供醫療服務、清明節當天設紙錢集中處、為民眾投保「掃墓祭祖平安險」最高理賠200萬、設置6座流動廁所、墓政諮詢櫃台提供掃墓工具租借，公益團體牧草草及默默書店捐贈大悲咒礦泉水，提供給宜市第二公墓掃墓民眾祈福飲用。
羅東壽園春祭法會3月26日舉行，當天提供羅東火車站、中山公園至壽園接駁服務，鎮公所3月25、26日及4月1、2、3、4、5日共7天在玉尊宮停車場，交通接駁疏散人潮，請做好四不、二記得，不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾，確保安全。
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