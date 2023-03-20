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謝國樑違法聘任義消總隊長？ 曾紀嚴：馬上會受訓補證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市長謝國樑日前聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴，接任基隆市義勇消防總隊長，傳出曾不符合任用資格。曾紀嚴今天說，疫情期間很多課程停辦，消防署今年開辦義消高級幹部講習班，他已報名受訓。請大家少一點政治口水，多一點支持跟鼓勵，為義消和警消加油。

基隆市政府發言人余治明今天說，遴聘曾紀嚴擔任義消總隊長作業前，市府有徵詢消防署意見，獲回應今年將會開辦高幹班，到時候補訓就可以，其他縣市也有依照種模式，核派義消總隊長的前例。

基隆市義消前總隊長林耀宗由前市長謝國樑聘任，去年市長選舉後，林請辭。謝上任後，聘任曾紀嚴接任總隊長。

義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法規定，縣市義消總隊的總隊長、副總隊長，由消防局從高幹班訓練合格者中遴選，層報內政部核聘。曾紀嚴尚未受訓，被爆不符合擔任總隊長資格。

曾紀嚴表示，可能是疫情的關係，消防署有段時間沒開高幹班。今年開班的話，他就馬上會去受訓補個證明，應該是沒有違法。他也是希望所有關心義消、警消的人，大家一同來為義消、警消加油，少一點政治口水，多一點支持跟鼓勵。

曾紀嚴說，他從民國100年就參與義消服務工作，資歷是夠的，至於外界質疑沒有去接受高幹班訓練，消防局也已經替他報名參加。

基隆市長謝國樑聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴擔任基隆市義勇消防總隊長，因曾尚未接受消防署高幹班訓練引發爭議。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴擔任基隆市義勇消防總隊長，因曾尚未接受消防署高幹班訓練引發爭議。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑（左）聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴（右）擔任基隆市義勇消防總隊長，因曾尚未接受消防署高幹班訓練引發爭議。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑（左）聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴（右）擔任基隆市義勇消防總隊長，因曾尚未接受消防署高幹班訓練引發爭議。聯合報系資料照片

疫情 謝國樑

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