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謝國樑違法聘任義消總隊長？ 曾紀嚴：馬上會受訓補證
基隆市長謝國樑日前聘任國民黨基隆市議員曾紀嚴，接任基隆市義勇消防總隊長，傳出曾不符合任用資格。曾紀嚴今天說，疫情期間很多課程停辦，消防署今年開辦義消高級幹部講習班，他已報名受訓。請大家少一點政治口水，多一點支持跟鼓勵，為義消和警消加油。
基隆市政府發言人余治明今天說，遴聘曾紀嚴擔任義消總隊長作業前，市府有徵詢消防署意見，獲回應今年將會開辦高幹班，到時候補訓就可以，其他縣市也有依照種模式，核派義消總隊長的前例。
基隆市義消前總隊長林耀宗由前市長謝國樑聘任，去年市長選舉後，林請辭。謝上任後，聘任曾紀嚴接任總隊長。
義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法規定，縣市義消總隊的總隊長、副總隊長，由消防局從高幹班訓練合格者中遴選，層報內政部核聘。曾紀嚴尚未受訓，被爆不符合擔任總隊長資格。
曾紀嚴表示，可能是疫情的關係，消防署有段時間沒開高幹班。今年開班的話，他就馬上會去受訓補個證明，應該是沒有違法。他也是希望所有關心義消、警消的人，大家一同來為義消、警消加油，少一點政治口水，多一點支持跟鼓勵。
曾紀嚴說，他從民國100年就參與義消服務工作，資歷是夠的，至於外界質疑沒有去接受高幹班訓練，消防局也已經替他報名參加。
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