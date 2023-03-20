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普發6千元登記起跑 村長廣播提醒村民

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
全民普發6千元現金，花蓮縣萬榮鄉因未設有郵局、銀行或ATM，轄區遼闊，今天開始在分駐派出所登記。圖／鳳林警分局提供
全民普發6千元現金，花蓮縣萬榮鄉因未設有郵局、銀行或ATM，轄區遼闊，今天開始在分駐派出所登記。圖／鳳林警分局提供

全民普發6千元現金，花蓮縣萬榮鄉因未設有郵局、銀行或ATM，轄區遼闊，今天開始在分駐派出所登記，有村長協助廣播，提醒鄉民利用時間登記，今天上午已有236人登記，未有擁擠狀況。

花蓮縣民設籍萬榮鄉民眾，於今年3月20日至25日早上8時至晚上6時，可持身分證健保卡或駕照等身分證件，至萬榮、西林、紅葉分駐派出所登記。領取時間自總統公布預算生效後第5個營業日起，等通知至原登記派出所領取現金。

鳳林警分局說明，萬榮鄉有6個村，設籍鄉民約6000人，過去有配合發放三倍券、振興五倍券的經驗，已有SOP方便執行。西林村、見晴村民需至西林派出所登記，萬榮村、明利村到萬榮分駐所，馬遠村、紅葉村則在紅葉派出所登記。

西林村長陳長旭說，今天早上8時特別廣播提醒，村民可到派出所登記，之後開放領錢會再提醒。分局表示，截至今天上午11時25分統計，登記普發現金的人數，萬榮所58人、西林所95人、紅葉所83人，合計236人。

花蓮縣警察局表示，鳳林警分局已規畫預訂領取現金動線、現金運送過程與蒐證及存放處等，確保作業安全順利。

全民普發6千元現金，花蓮縣萬榮鄉今天開始在分駐派出所登記，有村長協助廣播，提醒鄉民利用時間登記。圖／鳳林警分局提供
全民普發6千元現金，花蓮縣萬榮鄉今天開始在分駐派出所登記，有村長協助廣播，提醒鄉民利用時間登記。圖／鳳林警分局提供

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