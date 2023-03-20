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東海岸美食看這！好吃好玩「台東 嗨way」新品牌

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府爭取花東基金，輔導改造5店家，創立新品牌「台東 嗨way」。記者卜敏正／攝影
台東縣政府爭取花東基金，輔導改造5店家，創立新品牌「台東 嗨way」。記者卜敏正／攝影

台東縣政府爭取花東基金600萬，輔導改造5店家，創立新品牌「台東 嗨way」，今天由縣長饒慶鈴宣布品牌啟航，預計5月完工，並將規畫2遊程，打造東海岸創新遊程新亮點、品嘗在地美食。

台東縣政府本次甄選，成功鎮阿鳳海鮮、順大新港黑潮海鮮餐廳、京亞農創市集、嘎努食堂與達興山號5家東海岸店家，重新改造店面整體設備與環境，優化空間設計，並開創「台東嗨way」品牌。

饒慶鈴表示，縣府近年推動慢經濟，並打造新品牌活動，如熱氣球嘉年華、國際衝浪賽、最美星空、部落食尚等，也以特色農產推出台東紅烏龍、太平洋左岸咖啡等品牌，這次在東海岸線，輔導創立區域品牌「台東 嗨way」，將連結在地餐廳與產品。

順大新港餐廳負責人張順堯表示，成功鎮的魚產重點就是黑潮洋流魚貨，過往餐廳中許多簡單料理，可改造更多創意美食，將有助行銷推廣在地食材、魚產。

京亞行銷公司總經理陳家表示，長期在東河幫小農賣產品，因為預算有限、門面也相對簡單，這次改造可拋脫傳統，創新的設計可提供更多親子空間，預計4月底可完工。

財政及經濟發展處長章正文說明，店家改造已完成甄選，並進行改造，預計5月底全部完成；另有在地食材產品開發，要創造產品新價值。另將串連在地與鄰近鄉鎮，結合秘境景點，規畫必玩遊程，讓遊客到台東旅遊，輕鬆享受海岸風光、美食。

台東縣政府爭取花東基金，輔導改造5店家，創立新品牌「台東 嗨way」。記者卜敏正／攝影
台東縣政府爭取花東基金，輔導改造5店家，創立新品牌「台東 嗨way」。記者卜敏正／攝影
順大新港餐廳目前外觀。記者卜敏正／翻攝
順大新港餐廳目前外觀。記者卜敏正／翻攝
京亞農創市集改造後設計圖。記者卜敏正／翻攝
京亞農創市集改造後設計圖。記者卜敏正／翻攝
順大新港餐廳設計改造設計圖。記者卜敏正／翻攝
順大新港餐廳設計改造設計圖。記者卜敏正／翻攝
京亞農創市集目前外觀。記者卜敏正／翻攝
京亞農創市集目前外觀。記者卜敏正／翻攝

台東

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