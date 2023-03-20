謝國樑宣示乾淨家園！環保局出9招 希望民眾愛護環境

基隆市環保局推動「乾淨家園、有愛城市」清潔整頓計畫，選定廟口夜市周邊仁愛區6個里為示範點，今天號召志工打掃街道環境。環保局並將多管齊下，採取錄影取締、破袋追查、設置預鑄型公廁、加重裁罰等手段，讓市區環境更整潔。

基隆市長謝國樑上任宣示「乾淨家園」，發現廟口夜市周邊區域，垃圾造成髒亂問題嚴重，考量可能是觀光客找不到垃圾桶，才隨處棄置，指示環保局上月在廟口區域增設5個行人專用垃圾桶。

環保局為落實乾淨家園政策，提出9項作為，包括動員里鄰志工打掃街道、提高裁罰金額、增設垃圾桶、錄影取締違規丟棄垃圾行為、採購LED背包和揹負式氣球宣導、與社會局合作解決無家者產生的環境問題、爭取中央補助設置公廁、落地垃圾包加強破包追查、邀集事業機構召開專案會議改善市容。

環保局說，推動市容改善會以宣導、勸導為主，處罰為輔，希望市民都能提高公德和同理心，一起愛家、愛鄉、愛環境。

環保局和仁愛區公所今天上午10點午邀集文昌、新店、文安、仁德、玉田及忠勇里的環保志工，在海洋廣場會合，宣示清潔在地環境的訴求，兼顧提升生活和觀光品質。

環保局在廟口夜市周邊增設的垃圾桶，近日傳出有人帶家戶垃圾去丟棄，有時會落在垃圾桶外，反造成環境髒亂。環保局副局長管鳳珠說，這5個垃圾桶都有設監視器錄影，取締違法丟棄垃圾包的民眾。出現垃圾包的髒亂點，未來也會加強破袋稽查告發。