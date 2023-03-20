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花蓮外海目擊「夢幻」大翅鯨母子 遊客驚喜不已
長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司，今年展開抹香鯨π計畫，每季都會出航10次，每次6小時，吸引更多人了解海洋生物與生態。昨天由海洋文學家廖鴻基老師領航，發現一對大翅鯨媽媽與小寶寶悠遊，是台灣東部外海少見的夢幻鯨種，讓船上遊客驚喜不已。
船隊於昨天上午11點出發，往東的航程不久後，便發現體長約13至14公尺的大翅鯨媽媽與一頭小寶寶，由體型跟行為初步判斷，寶寶剛出生沒多久，有點怕船，為了不驚擾到這對母子，船隊保持適當距離，讓大家靜靜觀察，紀錄下軌跡與聲音。
多羅滿賞鯨總經理呂世明表示，每年春天是大翅鯨隨著黑潮洄游北上的季節，但花蓮冬春季東北季風較大，客人報名太少賞鯨船停駛，僅夏季才開船；大翅鯨通常生活在極地與溫帶的深海中，每年3月經過花蓮海域，出現的機會有限，這次能在春季目擊到大翅鯨母子，實在是相當難得的紀錄。
由廖鴻基老師與花蓮福爾摩沙協會領航的6小時航班，已目擊白子花紋海豚、一群偽虎鯨、領航鯨，現在又多了一對大翅鯨母子，幾乎每次航行都發現少見鯨豚，已經成為許多遊客心中難忘的回憶。
多羅滿賞鯨公司表示，下一季開始將會在宜蘭烏石港凱鯨號、成功港晉領號出航，紀錄大海更多的樣貌。希望透過這樣的活動，讓更多人認識台灣豐富的海洋生態，同時呼籲大家保護海洋生物的棲息環境，讓這片蔚藍海洋永續發展。
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