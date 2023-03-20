政府發現金6000元開放登記 估150人到金峰派出所登記

政府普發現金6000元，今起開放「登記入帳」預登記，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，台東偏鄉領取不便需求，大武警分局將協辦金峰鄉辦理普發現金，今天一早就有鄉民到派出所登記，直言「到派出所領比較方便啦！」

政府普發現金6000元，全台共台東金峰鄉，花蓮萬榮鄉，以及屏東獅子鄉，因爲全鄉沒有郵局，超商和ATM，改由在地派出所辦理登記服務、協助發放。

金峰派出所今上午一早就有十餘鄉民來排隊，幫自己和家人登記，員警協助確認相關證件，依次序完成手續，並提醒村民「4月6日後，再到派出所領取6000元現金」，村民除了感謝警方幫忙，也直言「派出所比較方便」。