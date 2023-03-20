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新科鄉鎮長點將／蔡文益 要讓鎮民以頭城人為傲

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
頭城新科鎮長蔡文益。記者陳敬丰／攝影
頭城新科鎮長蔡文益。記者陳敬丰／攝影

宜蘭新科頭城鎮長蔡文益出身農家子弟，踏入政壇從民代做起，深諳基層心聲，推動鎮務施政重視效率與務實，拉近公務部門與民眾的距離；頭城鎮是北部進入宜蘭縣的第一個城鎮，算是「宜蘭頭」，未來他要讓鎮民以身為頭城人為傲。

51歲的蔡文益幼時幾乎沒有寒暑假，幫忙摘水果，還要當個小小「扁擔族」，跟著家人搭乘一早的火車到台北賣水果。長大以後，熱心地方事務的他踏上政治之路，從鎮民代表做起，當了4屆議員，因為前鎮長涉案遭判刑，縣府去年元月指派他代理鎮長。

為了讓民眾對施政「有感」，蔡文益緊盯鎮公所業務單位，強化公共設施損壞通報平台，一旦遇有路燈等損壞，幾乎隔天就能派人修復，展現效率；宜蘭多雨，柏油路面易有坑洞，他要求絕對不能像「貼狗皮膏藥」填補，務必周圍切割方塊，補好補滿，避免同一個地方再現坑洞。

蔡文益也主張，把清潔隊員招考納入體能測驗，避免流於形式，第一關面試，第二關背沙包來回奔跑，3次公開招考，每次錄取1名，考上的包括國立東華大學體育系及技術學院畢業的優秀人才，被譽為「環保武狀元」。

蔡文益說，要在鎮公所旁邊興建1座集會所，並且設長青食堂，他與鎮公所同仁吃一樣的午餐，貼近基層，並且把原計畫蓋在蘭陽博物館附近的鎮立幼兒園，改建在鎮公所附近，一旁圖書館更可提供安親，接送小孩更方便。

「我要為頭城造1個夢」，蔡文益表示，想將聞名全台的頭城搶孤場，打造成1座搶孤文化中心，展示頭城的藝術文化；補助與審核攤商，讓頭城老街不光只是紅磚古樸的建築，也能融入商業機能。

宜蘭 搶孤

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