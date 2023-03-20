寄養家庭年齡老化 花蓮家扶招募新血

花蓮有46戶寄養家庭，照顧54名寄養安置的兒童與少年。不過家扶發現，寄養家庭中46至55歲約占42.2%、55歲以上則有52.9%為最多，隨寄養家庭年齡年長，在面對受創兒少的特殊性與照顧困難度，可能難以照顧受創兒少或準備退休，急需新血加入。

花蓮家扶中心前天辦寄養家庭招募說明會，有9戶家庭參與，帶過16名兒少的素惠媽媽分享，自己的孩子還在讀幼稚園的時候，便投入寄養家庭的行列，剛開始2個女兒因為有別的小孩，多少還是會吃醋，不過常教導孩子們這是做好事，如今女兒們開始幫忙照顧寄養兒少，成為最得力的幫手。

素惠媽媽回憶，丈夫起初要努力工作與顧家，沒有很贊成提供寄養服務；不過經招募說明會，知道這是有意義的事，便同意全家一起做，實際投入後也感受到助人的滿足與成就感。

花蓮家扶中心主任施政延指出，寄養家庭要面對保密隱私規範及寄養童受創經歷帶來的考驗等，不過寄養社工是寄養家庭最堅強後盾，透過系列課程安排提升專業技能，期待在兒少寄養安置服務的接力賽中，不斷有人願接棒前行，讓這群孩子們從「心」擁有相信家的勇氣。

花蓮家扶表示，照顧寄養童的過程是「全家人一起做的好事」，不僅是寄養父母的投入，也牽動著家庭成員一起給孩子們家的感覺，只要滿足招募條件即可開始參與寄養家庭，不須等到退休後才做，歡迎有意者一起加入。