市長任內24小時基隆MV獲獎 林右昌貼文：基隆我最愛你

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府去年2月14日發表委託網紅黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片。聯合報系資料照片
基隆市政府去年2月14日發表委託網紅黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片。聯合報系資料照片

內政部長林右昌擔任基隆市長時，市府與網紅黃小玫合作，推出「24小時基隆」音樂影片，吸引日本人來基隆遊玩。這件作品獲得日本國際觀光影像節 「最佳亞洲影響獎」與「國際組最優秀賞」，林右昌在臉書分享喜訊，並引述歌詞「基隆我最愛你」。

林右昌擔任兩屆基隆市長，去年12月25日卸任，今年1月31日接任內政部長。昨天林右昌在臉書貼文說，還記得去年情人節基隆市府與黃小玫（SANDY HXM）合作推出的《24時間基隆》MV嗎？很高興與大家分享，這支作品獲得日本國際觀光影像節 最佳亞洲影響獎與國際組最優秀賞（金獎）。

林右昌說，短短4分半的影片中，透過輕快活潑的旋律，展現出基隆24小時不一樣的面貌。重溫這支影片，真的還是如同歌詞中所述，基隆我最愛你啦。周末還不知道去哪走走嗎？林還附上影片連結（https://youtu.be/_NQTV7l2Sfw），請網友點看影片，選個喜歡的景點來趟基隆之旅。

黃小玫2018年在網路發表《我們在台灣見吧》日語音樂影片，搭配清新可愛曲風，介紹台灣著名景點、美食與風土民情，引發不少台日網友熱烈回響。

基市府去年2月14日公布當天上線，委由黃小玫創作的《24小時基隆》音樂影片，日文版歌名為「24時間基隆」。黃小玫當時說，很榮幸為基隆創作日文主題曲，把基隆的海港之美和旅遊景點呈現給日本的朋友們。

黃小玫回顧創作心情表示，創作前曾去和平島看海，去正濱漁港喝咖啡，晚上再去廟口夜市。希望作品除了呈現民眾聽到、看到的基隆城市特色，還能寫出城市散發的氣氛、人文感及人們的親切等無形感受，希望MV能讓民眾認識基隆的玩法。

基隆市前市長長林右昌（右四）去年2月14日和網紅黃小玫（左四），出席《24小時基隆》日語音樂影片發表會。聯合報系資料照片
基隆市前市長長林右昌（右四）去年2月14日和網紅黃小玫（左四），出席《24小時基隆》日語音樂影片發表會。聯合報系資料照片
基隆市政府去年2月14日發表委託網紅黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片。聯合報系資料照片
基隆市政府去年2月14日發表委託網紅黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片。聯合報系資料照片

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