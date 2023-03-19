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敦睦艦隊停泊基隆港！議長童子瑋率隊登艦致敬 要做海軍後盾
海軍敦睦遠航訓練支隊今、明停泊基隆港西3、4號碼頭，開放民眾登艦參觀。基隆市議會議長童子瑋和多名市議員也上船，向保衛海疆的官兵致上最崇高的敬意與「沒有上限的支持」。
海軍每年安排海軍官校、政戰、管理及理工學院應屆畢業生，參與敦睦遠航訓練任務，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。過去3年受疫情影響，未再停泊台灣各地港口，今年才恢復開放民眾參觀。
海軍磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）和班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）組成的敦睦艦隊訓練支隊，先前靠泊高雄、安平、馬公和台中港開放參觀，基隆港是第5站，今明上午9點到下午3點開放參觀。
童子瑋說，基隆港軍港西遷工程已近收尾階段，敦睦艦隊過去停靠東岸軍港開放參觀，今年首次停靠西岸碼頭，見證基隆市港再生，港區軍事、商業使用都將更有效率。
童子瑋表示，作為民意代表，一定要做國軍後盾，支持國防產業的發展，帶頭捍衛國家主權。軍民一心、軍民合一，才能創造「民主、和平、繁榮」的尊嚴台灣。期許透過越來越多的軍民參與及交流，提升民眾對國軍的支持度，進而打造全民國防、全民危機意識、全民挺國軍的良性循環。
童子瑋說，基隆這座城市在過去數百年來，一直是各個「政權」的海軍重鎮，港邊就能看到軍艦，也是許多市民的共同記憶。除了敦睦艦隊，駐紮基隆的海軍131艦隊官兵，平日確保北台灣的海疆安全。基隆市議會同仁感謝海軍辛勞，市議會永遠是海軍之友和最堅實的後盾。
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