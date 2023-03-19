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腸病毒疫情攀升 花蓮重症責任醫院完成整備

中央社／ 花蓮縣19日電

腸病毒疫情隨COVID-19疫情解封有攀升趨勢，為提升花蓮縣重症責任醫院醫療設備服務，疾管署及衛生局輔導訪查，並與花蓮慈濟醫院與門諾醫院交流，分享防治作為，降低重症發生率。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，依據疾病管制署監測資料顯示，今年3月5日至3月11日國內腸病毒門急診就診共2332人次，較前一週的2277人次略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢。

實驗室監測顯示，腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在，需提高警覺外，重症責任醫院的整備更為重要，因此疾管署及衛生局以實地輔導訪查的模式，與縣內責任醫院進行討論，疾管署腸病毒重症指揮官林口長庚醫院黃玉成教授以個案就醫及治癒案例分享。另外也提供腸病毒疫苗研發進度相關資訊，與第一線服務人員進行意見交流，盼醫院能持續提供更精進照顧及醫治病患的措施。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，本縣腸病毒重症責任醫院為慈濟及門諾負責，為杜絕疫情延伸及重症病例發生，透過這次的輔導訪視，檢視醫院相關作業流程，強化醫療服務品質，避免錯失病患的搶救時機，即時提供病患醫療完善的治療及治癒。

朱家祥提醒防範腸病毒和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一樣，要注意手部衛生、勤洗手。腸病毒傳染力強，除了幼兒之外，青少年甚至是成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。

花蓮縣衛生局呼籲，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學，且儘可能不要讓病童與其他幼童同室，並儘量減少接觸，病患的排泄物（糞便、口鼻分泌物）應小心處理，處理完畢也要立即洗手。

同時注意觀察家中患者是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，務必立即轉送腸病毒重症責任醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。

腸病毒

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