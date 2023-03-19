國產材「杉林語堂」啟用 從視嗅觸覺感受台灣林木之美

台東林管處以國產材打造的展示空間「杉林語堂」今天啟用，透過台灣義築協會、成大建築系團隊協力，以在地疏伐柳杉及台灣杉，將入口停車空間，打造成國產材木構展示與休憩、閱讀空間，歡迎洽公、旅遊客共同感受國產材之美。

台東林管處配合「杉林語堂」啟用，也邀請公東高工展出學生製作的國產材家具，辦理原生樹種公益贈苗及森林街角市集，吸引數百民眾參與，在輕鬆自在環境下，享受國產材芳香、美好。

成大建築系助理教授楊詩弘表示，台灣義築協會、成大果核再生團隊一直致力於國產材，像台灣杉、台灣柳杉開發利用，透過設計、創意國產材可以拆、組成多樣化傢具，可以移動帶著走又堅固實用，讓國產材獲得更多元應用。

楊詩弘指出，像在地生長的台灣杉，耐用、加工性都佳，使用者走進「森林語堂」這個空間，無論從視覺、嗅覺、觸覺，都能夠感受到國產材之美，也讓一般人能夠認識，台灣也有優質原木，未來幾年也將進入校園、部落推廣。