國產材「杉林語堂」啟用 從視嗅觸覺感受台灣林木之美
台東林管處以國產材打造的展示空間「杉林語堂」今天啟用，透過台灣義築協會、成大建築系團隊協力，以在地疏伐柳杉及台灣杉，將入口停車空間，打造成國產材木構展示與休憩、閱讀空間，歡迎洽公、旅遊客共同感受國產材之美。
台東林管處配合「杉林語堂」啟用，也邀請公東高工展出學生製作的國產材家具，辦理原生樹種公益贈苗及森林街角市集，吸引數百民眾參與，在輕鬆自在環境下，享受國產材芳香、美好。
成大建築系助理教授楊詩弘表示，台灣義築協會、成大果核再生團隊一直致力於國產材，像台灣杉、台灣柳杉開發利用，透過設計、創意國產材可以拆、組成多樣化傢具，可以移動帶著走又堅固實用，讓國產材獲得更多元應用。
楊詩弘指出，像在地生長的台灣杉，耐用、加工性都佳，使用者走進「森林語堂」這個空間，無論從視覺、嗅覺、觸覺，都能夠感受到國產材之美，也讓一般人能夠認識，台灣也有優質原木，未來幾年也將進入校園、部落推廣。
「杉林語堂是國產材示範空間。」台東林管處長吳昌祐表示，台灣木材產業，早期近99%木材仰賴進口，但使用在地木材才能落實減碳，尤其疏伐林木應用，是真正減少碳足跡的環保作為，「杉林語堂」開放式場域，為洽公民眾與社區居民打造可休憩、閱讀互動空間，未來可移動到不同場域展示，讓更多人認識國產材應用。
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