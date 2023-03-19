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雞蛋10元民眾大搶購 宜蘭清水地熱業者吃不消改推套餐
宜蘭遊客最夯的清水地熱遊憩區，主打地熱水煮蛋、煮玉米，由於業者供應的雞蛋平均一顆10元，比目前市面上雞蛋還便宜，造成民眾入園搶購。業者吃不消，改推出含有雞蛋的組合套餐，不能單買雞蛋，每天限量160組。
由於市場雞蛋荒，目前平均每顆雞蛋的零售價已飆漲到10元，如果是有雞蛋和牧草天然蛋，更顆更賣到10幾元。宜蘭縣遊客最多的清水地熱遊憩區，業者與縣政府簽約營業，供應雞蛋每盒6顆60元，也就是平均一顆10元，即便蛋荒也不能漲價。
由於這裡的雞蛋價格幾乎比外面的零售價還便宜，遊客前往清水地熱只需要停車費，又無須入園費用，造成遊客入園遊玩，也兼搶買雞蛋。
業者表示，之前大盤商每天可以供應2000顆雞蛋，但自從市場蛋源不足，目前每天供應只剩下1000顆，供源大減；入園遊客除了現買現煮，有些人也大量採購回家，而且好康倒相報，最近幾天早上九點開園，「幾乎不到中午，蛋就全部被買光」。
業者大呼吃不消，最近改以每組套餐300元方式銷售，每天限量160組，包括6顆雞蛋、玉米、玉米筍、茭白筍，不單賣雞蛋，等到盤商雞蛋供應正常，才會恢復零賣。
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