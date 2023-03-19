市場缺蛋、宜蘭民宿出妙招 包棟入住「送蛋也送雞」

市場雞蛋荒，很多賣雞蛋的店停止營業，民眾想要買也買不到。宜蘭員山鄉有家民宿以蛋吸客，推出平日包棟入住，送出20顆自家生產雞蛋跟印尼黑雞寶寶；貼文一出，接獲客人來電詢問不斷，爭相買雞蛋或買母雞，也接到入住訂單。

這家民宿位於員山鄉尚深路的一家馬場對面，業者自家養了3、40隻蛋雞跟印尼黑雞，每天至少可以產下25顆雞蛋。呂姓業者表示，最近雖然市場缺蛋，但他們蛋源十分充足，以炒飯為例，可以一次放5顆蛋下去炒一、兩的飯，香氣四溢，不是蛋炒飯，是飯炒蛋。

由於最近很多人都買不到雞蛋，業者家裡每天都有新鮮蛋，昨天在臉書貼文，只要包棟就送20顆自家生產的雞蛋跟兩隻黑雞寶寶。

貼文一出，網友留言大讚「送蛋又送雞」，也有人留言「推薦給外縣市親友」，更有網友詢問：「黑雞寶寶長大後，會生蛋嗎」？

業者說，所送的雞蛋都是最新鮮自家生產，民眾帶回家後可以煮來吃或孵成小雞，以印尼黑雞寶寶來說，大約養半年長大可以開始下蛋。