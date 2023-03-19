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促銷台東鳳梨釋迦 副縣長上購物台銷售1.2噸

中央社／ 台東縣19日電
台東縣政府拓展鳳梨釋迦國內銷售通路，除透過跨縣市合作增加銷量外，也再度與購物頻道合作，嚴選外銷等級鳳梨釋迦在LIVE節目販賣，由副縣長王志輝（中）與青農一同進行推廣，拉抬買氣。（台東縣農業處提供）
台東縣政府拓展鳳梨釋迦國內銷售通路，除透過跨縣市合作增加銷量外，也再度與購物頻道合作，嚴選外銷等級鳳梨釋迦在LIVE節目販賣，由副縣長王志輝（中）與青農一同進行推廣，拉抬買氣。（台東縣農業處提供）

台東鳳梨釋迦外銷中國大陸受阻，縣政府致力拓展國內銷售通路，除透過跨縣市合作增加銷量之外，副縣長王志輝與青農李俊儀於購物頻道推廣，開賣不到40分鐘銷售1.2噸。

台東縣政府今天發布訊息表示，縣長饒慶鈴及縣府團隊從去年12月鳳梨釋迦產季開始，陸續拜會各縣市政府，跨縣市合作增加銷售量；為持續拉抬買氣，再度與購物台合作，嚴選外銷等級鳳梨釋迦到購物台LIVE節目開賣。

王志輝表示，台東鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，推估產量約1萬9000公噸，台東種植大目釋迦與鳳梨釋迦，鳳梨釋迦以往外銷到中國大陸為主，台灣民眾比較認識大目釋迦。

為了打開台東鳳梨釋迦知名度，近年來致力擴展至各大量販市場，目前已進入全聯及家樂福賣場，藉由多元行銷活動，開拓不同消費族群通路，也透過購物台讓消費者看電視就能夠掌握水果產季，進而在購物台下單。

台東縣政府農業處說明，釋迦被評選為世界最營養食物第2名，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味佳，富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果；除鮮果切丁食用外，也可去皮去子，切丁冷凍後食用，口感濃郁香甜更顯特色。

台東縣政府農業處長許家豪指出，縣府與東森購物電商平台合作多次，成功打響台東農產品牌，期盼藉由產地直送、接單現採方式提供給消費者最新鮮優質的鳳梨釋迦。為確保到貨品質，運輸外箱嚴選航空用的厚實外銷箱，為運送過程提供良好保護，讓全台消費者買到新鮮且優質的台東鳳梨釋迦。

鳳梨釋迦

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